У Црној Гори у пуном јеку борба с криминалом

Аутор:Бојан Носовић
20.03.2026
Црна Гора и криминал увијек су били чврсто повезани, у задње вријеме тамо падају крупне звјерке. Са лисицама на рукама завршили су два директора полиције, њихови замјеници, на стотине полицајаца, судије, тужиоци.
"Једноставно направљени су одређени помаци међутим још увијек тај сектор није у потпуности очишћен од онога што се назива хоботницом криминала и корупције", рекао је Ђорђе Савовић, новинар из Црне Горе
Држава се јесте ухватила у коштац са криминалом за АТВ каже новинарка Јелена Јовановић, ваљало би да се у тај коштац ухвате и комшије поготово оне из БиХ поручује оштро црногорско перо.
"Познато је да наши бјегунци бјеже код вас, ваши код нас да убице шетају преко ових граница које су шупље као швајцарски сир али се надам да ће се то и код нас и код вас значајно поправити", рекао је Јелена Јовановић, новинарка из Црне Горе.
Мрљу на борбу против криминала у Црној Гори је оставило бјекство Милоша Меденице на дан изрицања његове пресуде.
"Он је напустио Црну Гору сада се јавља преко ИКС мреже, то је вјештачка интелигенција за управу полиције али за све грађане Црне Горе оно што он износи је разарање безбједносног сектора", рекао је Милан Кнежевић, народни послани у Скупштини Црне Горе.
Милош Меденица није било ко, него је син бивше предсједнице Врховног суда Весне Меденице која је такође у затвору. Нажалост, Меденица није једини бјегунац али јесте тренутно главна фаца.
"Ми имамо на стотине важнијих бјегунаца, то су људи који су за собом остављали унесрећене породице, људи које траже због тешких убистава, људи које траже шверце на стотине тона кокаина", рекла је Јелена Јовановић, новинарка из Црне Горе.
"Овај случај Милоша Меденице и његово бјектво показује на прилично хаотично стање у сектору безбиједности односно недовољне координације између Управе полиције и Агенције за националну безбиједност", рекао је Ђорђе Савовић, новинар из Црне Горе.
Борба против криминала и шверца у Црној Гори осјети се и на југу Републике Српске. Осјети се посебно у пограничним мјестима, неки се шале па кажу да се одавно није лошије живјело. Осјети и полиција, не памте се веће заплије поготово цигарета јер је изгледа ова врста шверца сада само прошлост.
