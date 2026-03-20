Словенија укинула ограничење, цијене горива ЕКСПЛОДИРАЛЕ

Аутор:АТВ
20.03.2026
18:35
Коментари:1
У Словенији су од данас укинуте регулисане цијене горива на бензинским пумпама уз ауто-путеве и брзе саобраћајнице, што је одмах довело до раста цијена.
Док је Петрол цијене подигао тек незнатно, МОЛ и ИНА су их знатно повећали. Регулација цијена на ауто-путевима била је на снази од јуна 2025. године, пише РТВ СЛО.
Према подацима портала горива.си, на Петрoловим пумпама уз ауто-путеве литар бензина од 95 октана сада кошта 1,506 евра, а дизела 1,568 евра. То је за четири цента више од регулисаних цијена које важе ван ауто-путева, гдје бензин кошта 1,466 евра, а дизел 1,528 евра по литру.
Цијене на пумпама у Српској из дана у дан расту, дизел прелази 3.30 КМ
Други понуђач, МОЛ и ИНА, одлучио се за знатно веће поскупљење. Код њих литар бензина од 95 октана кошта 1,749 евра, а литар дизела чак 1,889 евра. Цијене су тиме веће за 28,3 цента за бензин и 36,1 цент за дизел у односу на регулисане.
Словеначка влада уредбу о укидању регулације цијена на ауто-путевима донијела је у четвртак на дописној сједници. Као разлог навели су повећану потражњу и ниже цијене горива у Словенији у поређењу са сусједним државама. Према процјени владе, либерализација цијена на ауто-путевима требало би да смањи дио потражње и растерети најоптерећеније правце снабдијевања.
У Њемачкој се све чешће краде гориво због раста цијена
Цијене на пумпама ван ауто-путева и брзих саобраћајница остају регулисане до уторка, али се и тамо очекује поскупљење. Упркос најављеној интервенцији владе у акцизе и накнаде за емисије CO₂, предвиђа се да ће цијена литра дизела порасти за 12 центи, слично као и лож-уља, док би бензин од 95 октана требало да поскупи нешто мање. Влада је такође одлучила да из робних резерви ослободи до 30 милиона литара дизела како би се обезбиједило стабилно снабдијевање тржишта.
Због повећане потражње посљедњих дана, трговци су одлучили да уведу ограничења при точењу горива. МОЛ је за физичка лица ограничио куповину на 30 литара, а за камионе и правна лица на 200 литара. Сличне мјере увеле су и бензинске станице Шел (Shell).
Петрол је, с друге стране, увео привремена ограничења само за точење дизела и лож-уља у канистре, и то до 200 литара по купцу, док точење горива директно у резервоаре возила није ограничено.
(Индекс)
