Прихваћена кауција за Ацу Ђукановића

Извор:
СРНА
20.03.2026
16:28
Основни суд у Никшићу одобрио је кауцију за Ацу Ђукановића уз двије мјере надзора, наведено је у судској одлуци, а његови адвокати наводе да је ријеч о износу већем од пет милиона евра.
Ђукановић ће из притвора бити пуштен када рјешење буде правоснажно.
Један од Ђукановићевих адвоката рекао је да се мјере надзора односе на забрану напуштања боравишта и одузимање путне исправе.
Његови адвокати сматрају да су одређене мјере непримјерене с обзиром на то да кауција прелази пет милиона евра и у односу на кривично дјело које му се ставља на терет.
Ацо Ђукановић је ухапшен након претреса породичне куће у никшићком насељу Растоци, 28. фебруара, након чега му је одређен притвор до 30 дана.
