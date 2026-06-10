Нападач улијеће у пун ресторан, погледајте како је Руњо избјегао егзекуцију

Аутор:АТВ
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Више припадника Интервентне јединице 92, као и власник једног угоститељског објекта, ухапено је данас у великој акцији, која се води по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Они се сумњиче да су заташкали дивљу пуцњаву на Аутокоманди у којој је Саша Вуковић Боске, човјек са дубоким везама у МУП-у, потегао оружје на Милоша Ниловића Руња, истакнутог члана "шкаљарског клана", и тако спријечили процесуирање Вуковића који је пола године касније осумњичен за брутално убиство.
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Милош Ниловић Руњо, рођени Никшићанин, у оперативним полицијским подацима означен је као истакнути припадник и оперативац црногорског "шкаљарског клана", односно београдског огранка који је блиско сарађивао са групом Филипа Кораћа.
Ниловић је доспио у фокус јавности у Србији и Црној Гори, када је на њега покушан атентат 12. маја 2020. године у једном ресторану у Браничевској улици на Врачару. Маскирани мушкарац, наоружан аутоматом "узи" ушетао је у локал и кренуо према Ниловићу, који га је примијетио одмах по уласку у башту ресторана.
Руњо је одмах умакао, али сви гости локала су се разбјежали. Нападач је пришао шанку, али пошто није више видио мету, одустао је од повлачења ороза.
Погледајте покушај убиства Ниловића 12. маја 2020.
Ниловић је јавности одраније познат по више крупних инцидената. Био је приведен 2017. године у београдском ресторану "Дурмитор" у великој акцији полиције против десет припадника шкаљарског клана.
Подсјетимо, инцидент који је покренуо лавину данашњих хапшења, догодио се у новембру прошле године. У препуном ресторану на Аутокоманди дошло је до вербалног сукоба између Саше Вуковића Боскета и Милоша Ниловића, званог Руњо.
Сукоб је брзо ескалирао када је Вуковић пред бројним гостима потегао пиштољ и испалио неколико хитаца. Срећом, у општем метежу нико није повријеђен, али прави скандал услиједио је тек након што је полиција стигла на лице мјеста.
Ухапшени Саша Вуковић Боске, према оперативним подацима и писању медија, важи за особу са изузетно јаким и дубоким везама у самом врху београдске полиције и безбједносних структура, преноси "Телеграф".
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Вуковић је, као дипломац полицијске школе у Сремској Каменици, годинама градио контакте унутар МУП-а, што му је омогућавало логистичку заштиту и "пролазак испод радара" упркос учешћу у тешким кривичним дјелима. Управо те везе објашњавају зашто су шефови елитне Интервентне јединице 92 ризиковали своје каријере и слободу како би сакрили његов оружани сукоб са "шкаљарцем" Ниловићем.
Истрага показује да је Боске био "заштићено лице" за које закони нису важили – све до маја ове године, када је јавност потресао брутални злочин на Сењаку.
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