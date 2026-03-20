Хрвати у паници због српских ракета: Поново пријете тракторима

20.03.2026
13:57
Док хрватски државни врх, предсједник Зоран Милановић и премијер Андреј Пленковић покушавају преко медија да се договоре да послије пет година одрже сједницу Савјета за националну безбједност, тема хрватских медија и даље су суперсоничне ракете ЦМ-400 у посједу Србије, које се користе за нове пријетње Србима у Хрватској из екстремно десног Домовинског покрета, партнера ХДЗ-а у власти.
Потпредсједник Домовинског покрета Стипе Млинарић, који је и посланик у Сабору, Србима у Хрватској је у емисији Отворено на ХРТ-у запријетио тракторима.
Прије него што испале те ракете на Хрватску нека прво упале тракторе јер ће проћи исто као што су прошли '95. године - ко такне у Хрватској Хрвате тако пролази - поручио је Млинарић, алудирајући на колону српских избјеглица током војно-полицијске акције Олуја, када је из Хрватске протјерано 250 хиљада Срба, а више од 2.000 њих се и данас води као нестало.
Бања Лука
Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука
Млинарић тврди да је немогуће да је Кина продала ракете ЦМ-400 Србији, а да за то нису знале хрватске обавјештајне службе, али и оне западноевропске, америчке или израелске.
Остаје питање јесу ли то уопште праве ракете и од тога треба кренути или је то стављено на онај МИГ двосјед, што сам читао од људи којима је то занимање, који су рекли да та ракета иде на једносјед МИГ-29 - рекао је Млинарић и додао:
"Треба провјерити јесу ли то стварне ракете или су то макете које (предсједник Србије Александар) Вучић користи за своје изборе које ће имати крајем године или на прољеће гдје он покушава себе да покаже јачим него што је".
Посланик ХДЗ-а Никола Маџар је у истој емисији ХРТ-а рекао да Хрватска више нема времена ако жели да заштити безбједност и стабилност Хрватске и својих грађана. Додао је да највиши државни званичници треба да сједну и конструктивно разговарају.
Подсјетио је да би вишецјевни бацачи ракета ХИМАРС у Хрватску требало да стигну почетком или средином 2028. године, негирајући одређене наводе у медијима да Влада "купује као кркани". Рекао је и да опремање и модернизација Хрватске војске није политичка ни одлука једног министра већ стручњака из Главног штаба и официра којима је то задатак и посао и који на темељу стратешких сигурносних процјена доносе одлуке о опреми Хрватске војске.
"На тај начин ћемо и на ову ракету (у Србији) донијети одговор", рекао је Маџар.
Независни посланик Нино Распудић сматра да је већи проблем од тога што је Србија набавила кинеске ракете то што двије кључне особе одговорне за сигурност и одбрану Хрватске се де факто више баве властитим сукобом и анимозитетом него сигурношћу Хрватске.
Навео је и да би се можда могле звати "приштинке" или "сарајевке" јер је врло тешко да би се оне употребиле против земље која је чланица НАТО-а док год је савез још увијек функционалан.
Поновио је и да би одговор на питање "посједује ли Србија збиља кинеске ракете ЦМ-400" требало потражити код Кине, односно кинеског амбасадора у Хрватској на сличан начин као што је предсједник Милановић недавно поступио са израелским амбасадором.
Хроника
Чекићем полупао пет полицијских аута
Предсједник Србије Александар Вучић најавио је да ће нове ракете Војске Србије бити представљене ове године око Видовдана.
Војска Србије потврдила је да је увела ове ракете у наоружање, чиме је постала прва европска држава која располаже оваквом врстом оружја.
Док свјетски портали пишу о ракетама, Загреб диже узбуну и тражи реакцију НАТО-а.
"Глобал тајмс" је подсјетио да је ЦМ-400АКГ надзвучна ракета намијењена за уништавање зграда и радарских положаја, пише Танјуг.
