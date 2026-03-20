Њен угриз може изазвати смрт: У Јадрану опет уловљена најотровнија риба на свијету

20.03.2026
Код Дубровника је поново ухваћена изузетно отровна и опасна риба "сребрнопруга напухача", а неколико дана касније уловљена је и у сплитском акваторијуму.
Ријеч је о изузетно отровној риби, сматрају је једном од најотровнијих на свијету. Риба садржи отров тетродотоксин, за кога се наводи да је до 30 пута отровнији од цијанида.
Након конзумације риба може изазвати тешке здравствене тегобе, а понекад и смрт. Осим отрова, ова врста има и снажну чељуст с врло оштрим зубима, па и угриз може узроковати озбиљне повреде.
С рибом треба руковати пажљиво и по могућности избјегавати директан контакт упозорили су из Института за окенографију и рибарство.
"Сребрнопруга напухача" је још увијек риједак посјетилац у Јадранском мору, али њена бројност би се с временом могла повећавати. То је још једна у низу инвазивних врста које се убрзано шире у Јадрану, преноси Политика.
