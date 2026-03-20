Logo
Large banner

Њен угриз може изазвати смрт: У Јадрану опет уловљена најотровнија риба на свијету

Аутор:

АТВ

20.03.2026

10:09

Коментари:

0
More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela
Фото: АТВ

Код Дубровника је поново ухваћена изузетно отровна и опасна риба "сребрнопруга напухача", а неколико дана касније уловљена је и у сплитском акваторијуму.

Ријеч је о изузетно отровној риби, сматрају је једном од најотровнијих на свијету. Риба садржи отров тетродотоксин, за кога се наводи да је до 30 пута отровнији од цијанида.

Након конзумације риба може изазвати тешке здравствене тегобе, а понекад и смрт. Осим отрова, ова врста има и снажну чељуст с врло оштрим зубима, па и угриз може узроковати озбиљне повреде.

С рибом треба руковати пажљиво и по могућности избјегавати директан контакт упозорили су из Института за окенографију и рибарство.

"Сребрнопруга напухача" је још увијек риједак посјетилац у Јадранском мору, али њена бројност би се с временом могла повећавати. То је још једна у низу инвазивних врста које се убрзано шире у Јадрану, преноси Политика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Jadran

Јадранско море

Риба

smrt

otrov

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

34

10

34

10

30

10

23

10

21

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner