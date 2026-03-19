Хрватски војници евакуисани из Ирака

19.03.2026
17:18
Свих седам хрватских војника који су учествовали у мисији у Ираку евакуисани су из те земље те су на повратку у Хрватску, објавила је у четвртак канцеларија хрватскога предсједника Зорана Милановића.
У саопштењу се подсјећа како је Милановић одлуку о повлачењу хрватских војника из Ирака те Либана донио одмах након почетка ратног сукоба на Блиском истоку.
Сукоб започет америчко-израелским нападима на Иран проширио се и на те двије државе.
"Повлачење припадника ОСРХ из мисија у Ираку и Либану проведено је према Одлуци Предсједника Републике и врховног команданта ОСРХ Зорана Милановића. Припадник ОСРХ који је био у мисији у Либану евакуисан је сигурно из Либана још прије седам дана - стоји у саопштењу с Пантовчака.
