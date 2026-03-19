Logo
Large banner

Хрватски војници евакуисани из Ирака

19.03.2026

17:18

Коментари:

0
Фото: MORH/ J. Kopi

Свих седам хрватских војника који су учествовали у мисији у Ираку евакуисани су из те земље те су на повратку у Хрватску, објавила је у четвртак канцеларија хрватскога предсједника Зорана Милановића.

У саопштењу се подсјећа како је Милановић одлуку о повлачењу хрватских војника из Ирака те Либана донио одмах након почетка ратног сукоба на Блиском истоку.

Сукоб започет америчко-израелским нападима на Иран проширио се и на те двије државе.

"Повлачење припадника ОСРХ из мисија у Ираку и Либану проведено је према Одлуци Предсједника Републике и врховног команданта ОСРХ Зорана Милановића. Припадник ОСРХ који је био у мисији у Либану евакуисан је сигурно из Либана још прије седам дана - стоји у саопштењу с Пантовчака.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

vojska

евакуација

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner