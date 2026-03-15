Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете

15.03.2026
16:07
Предсједник Хрватске Зоран Милановић учествовао је на отварању Првог меморијалног шаховског турнира "Сањин Шпановић“ у Загребу.
Након отварања дао је и изјаву за медије.
На почетку је коментарисао наоружавање Србије.
"Набавка ракета? То је њихова суверена одлука. Морам признати да не знам шта желе постићи с том врстом наоружавања. Они доста троше. Бог те питај одакле сва та средства долазе и је ли све плаћено. Чињеница је да им је Кина продала нешто. Зашто то Србија ради – до одређене мјере то да желе имати јаку дефанзиву разумијем, али они се снабдијевају и нападачким оружјем. И то ме брине, али опет Хрватска је у НАТО и Европској унији", рекао је Милановић, преноси Н1.
Додао је и да испада да је Анушић мјесецима крио од предсједника Владе чињеницу да Србија има одређену врсту оружја.
"Ту треба застати. Јер онда бисмо и ми ваљда с тим сазнањем у својим набавкама прилагодили своју оријентацију па набавили рецимо противракетне системе. Ми смо умјесто тога прво ишли куповати тенкове к'о прави кркани. Ми купујемо к'о прави чобани. Не само да уваљују Србији модерне и опасне офанзивне системе на чијој је мети потенцијално Хрватска, Албанија, дијелови БИХ, то Израел ваља Београду", каже Милановић.
