Logo
Large banner

Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете

Аутор:

АТВ

15.03.2026

16:07

Коментари:

0
Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете
Фото: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Предсједник Хрватске Зоран Милановић учествовао је на отварању Првог меморијалног шаховског турнира "Сањин Шпановић“ у Загребу.

Након отварања дао је и изјаву за медије.

На почетку је коментарисао наоружавање Србије.

Ротација-илустрација

Хроника

"Набавка ракета? То је њихова суверена одлука. Морам признати да не знам шта желе постићи с том врстом наоружавања. Они доста троше. Бог те питај одакле сва та средства долазе и је ли све плаћено. Чињеница је да им је Кина продала нешто. Зашто то Србија ради – до одређене мјере то да желе имати јаку дефанзиву разумијем, али они се снабдијевају и нападачким оружјем. И то ме брине, али опет Хрватска је у НАТО и Европској унији", рекао је Милановић, преноси Н1.

Ки к'о кркани и чобани

Додао је и да испада да је Анушић мјесецима крио од предсједника Владе чињеницу да Србија има одређену врсту оружја.

Иран-напад-Израел

Свијет

"Ту треба застати. Јер онда бисмо и ми ваљда с тим сазнањем у својим набавкама прилагодили своју оријентацију па набавили рецимо противракетне системе. Ми смо умјесто тога прво ишли куповати тенкове к'о прави кркани. Ми купујемо к'о прави чобани. Не само да уваљују Србији модерне и опасне офанзивне системе на чијој је мети потенцијално Хрватска, Албанија, дијелови БИХ, то Израел ваља Београду", каже Милановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Zoran Milanović

Оружје

naoružanje

Србија

Rakete

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner