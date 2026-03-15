Комшинице се посвађале, па услиједио физички обрачун: Радиле и мотке

АТВ

15.03.2026

16:03

Коментари:

0
Фото: АТВ

Масовна туча догодила у Бољевцима, код Сурчина, а како Телеграф сазнаје, обрачун се догодио између комшија након вербалне свађе.

Према информацијама Телеграфа, инцидент се догодио у Улици Браће Кокар, када је у једном тренутку расправа између комшиница прерасла у физички сукоб. У тучи су учествовали В.М. (45) и њена два сина са једне стране, док су са друге стране биле М.Н. (64) и њена ћерка.

Током сукоба кориштене су дрвене мотке, као и бибер спреј.

Након инцидента сви учесници су се жалили на повреде, због чега су упућени у Дом здравља у Сурчину гдје им је указана љекарска помоћ.

За сада није познато шта је тачно био повод сукоба, а надлежни органи утврђују све околности овог инцидента.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

