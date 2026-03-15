Комшинице се посвађале, па услиједио физички обрачун: Радиле и мотке

15.03.2026
16:03
Масовна туча догодила у Бољевцима, код Сурчина, а како Телеграф сазнаје, обрачун се догодио између комшија након вербалне свађе.
Према информацијама Телеграфа, инцидент се догодио у Улици Браће Кокар, када је у једном тренутку расправа између комшиница прерасла у физички сукоб. У тучи су учествовали В.М. (45) и њена два сина са једне стране, док су са друге стране биле М.Н. (64) и њена ћерка.
Током сукоба кориштене су дрвене мотке, као и бибер спреј.
Након инцидента сви учесници су се жалили на повреде, због чега су упућени у Дом здравља у Сурчину гдје им је указана љекарска помоћ.
За сада није познато шта је тачно био повод сукоба, а надлежни органи утврђују све околности овог инцидента.
