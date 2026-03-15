Помоћу овог трика откријте да ли веш машина ради исправно

Аутор:АТВ
15.03.2026
15:56
Веш машине данас су један од најважнијих уређаја у сваком домаћинству.
Када се покваре или када је потребно купити нову, то често представља велики трошак и додатни стрес за кућни буџет. Управо зато многи траже једноставне начине да провјере да ли њихов уређај ради како треба.
Један такав трик подијелила је на свом Инстаграм профилу Ема Бркић, а њен савјет брзо је привукао велику пажњу корисника друштвених мрежа.
Према њеним ријечима, врло лако можете провјерити да ли ваша веш машина правилно функционише.
- Ево како да провјерите је ли вам веш машина исправна. Врло је једноставно. Само узмете омекшивач и детерџент, улијете их у овај дио и, уколико остану на површини, односно ако не уђу одмах у машину, то значи да је све у реду. Моја претходна веш машина практички је прогутала све и наравно да ми веш након тога уопште није мирисао. Обавезно испробајте овај трик - поручила је у снимку који је објавила.
Видео је изазвао бројне реакције и коментаре. Док су неки корисници писали да су и сами испробали овај трик, други су дијелили своја искуства са модерним веш машинама.
- Мени је то код нове машине радило неколико година. Послије пет година некад прогута, некад не. У чему је проблем не знам. Ја само погледам, па ако прогута, додам опет омекшивач - написала је једна корисница.
Друга јој је савјетовала да користи гушћи омекшивач, док су поједини коментарисали да њихове машине такође одмах „прогутају“ и омекшивач и детерџент.
Неки су предложили и другачији приступ.
- Ако прогута, онда сачекај посљедње узимање воде и тада убаци омекшивач - написала је једна корисница у коментарима.
Овај једноставан трик многима је послужио као брз начин да провјере како њихова веш машина заправо ради, преноси Дневно.хр.
