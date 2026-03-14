Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

14.03.2026
Зима је вријеме када је квалитет ваздуха у затвореном простору посебно важан за здравље и удобност, а стручњаци упозоравају да постоје тренуци када прозрачивање може донијети више штете него користи. Посебно се савјетује избјегавање јутарњег периода од осам до 10 сати.
Разлог лежи у комбинацији ниских температура и појачаног загађења ваздуха. У тим сатима улице градова пуне су аутомобила, јавног превоза и пјешака, што резултира великим емисијама штетних твари. Отварањем прозора у том тренутку у кућу улази загађени ваздух, чиме се нарушава квалитет ваздуха који удишемо.
Осим загађења, у питању је и енергетска учинковитост. Најхладнији дио дана захтијева више рада гријног система како би се простор загријао, а прозрачивање у том периоду може знатно повећати потрошњу енергије и рачун за гријање. Стручњаци упозоравају да честа изложеност великом губитку топлоте може скратити вијек трајања система гријања.
Идеално вријеме за прозрачивање током зиме је између 12 и 14 сати, када су температуре нешто више, а загађења мања. Кратко и интензивно отварање прозора, пет до 10 минута довољно је за освјежавање ваздуха без великих губитака топлоте.
Кратко и интензивно отварање прозора
Прозори се могу широм отворити 5–10 минута како би се створила промаја која брзо мијења ваздух, а да се зидови и намјештај не стигну охладити.
Предност треба дати просторијама с већом влагом, попут кухиње и купатила, као и спаваћим собама, посебно након ноћног одмора.
Ако је дом опремљен таквим системом, важно је провјерити ради ли исправно. Добро одржавана вентилација омогућава сталну измјену ваздуха без потребе за отварањем прозора.
У случају повећаног загађења или екстремно хладног времена, треба прилагодити навике прозрачивања и бирати вријеме када је вани чишћи зрак и блаже температуре, преноси Дневно.
