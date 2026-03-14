Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

АТВ

14.03.2026

15:20

Зима је вријеме када је квалитет ваздуха у затвореном простору посебно важан за здравље и удобност, а стручњаци упозоравају да постоје тренуци када прозрачивање може донијети више штете него користи. Посебно се савјетује избјегавање јутарњег периода од осам до 10 сати.

Разлог лежи у комбинацији ниских температура и појачаног загађења ваздуха. У тим сатима улице градова пуне су аутомобила, јавног превоза и пјешака, што резултира великим емисијама штетних твари. Отварањем прозора у том тренутку у кућу улази загађени ваздух, чиме се нарушава квалитет ваздуха који удишемо.

Осим загађења, у питању је и енергетска учинковитост. Најхладнији дио дана захтијева више рада гријног система како би се простор загријао, а прозрачивање у том периоду може знатно повећати потрошњу енергије и рачун за гријање. Стручњаци упозоравају да честа изложеност великом губитку топлоте може скратити вијек трајања система гријања.

Идеално вријеме за прозрачивање током зиме је између 12 и 14 сати, када су температуре нешто више, а загађења мања. Кратко и интензивно отварање прозора, пет до 10 минута довољно је за освјежавање ваздуха без великих губитака топлоте.

Препоруке укључују

Кратко и интензивно отварање прозора

Прозори се могу широм отворити 5–10 минута како би се створила промаја која брзо мијења ваздух, а да се зидови и намјештај не стигну охладити.

Одабир просторија

Предност треба дати просторијама с већом влагом, попут кухиње и купатила, као и спаваћим собама, посебно након ноћног одмора.

Кориштење механичке вентилације

Ако је дом опремљен таквим системом, важно је провјерити ради ли исправно. Добро одржавана вентилација омогућава сталну измјену ваздуха без потребе за отварањем прозора.

Прилагођавање вањским условима

У случају повећаног загађења или екстремно хладног времена, треба прилагодити навике прозрачивања и бирати вријеме када је вани чишћи зрак и блаже температуре, преноси Дневно.

