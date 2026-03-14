Уз помоћ ових трикова риба се неће залијепити за таву приликом пржења

Аутор:АТВ
14.03.2026
14:46
Многи који радо припремају рибу сусрећу се с истим проблемом, а то је да се кожица залијепи за таву, потрга умјесто да буде хрскава и укусна. Кључ успјеха лежи у правој припреми, одабиру масноће и техници печења, а неколико професионалних трикова може увелико побољшати резултат.
Први и најважнији корак је уклањање вишка влаге. Влага је највећи непријатељ хрскавости - ако је кожица мокра, током печења ствара се пара, што резултира незадовољавајућом текстуром. Најбоље је рибу добро утапкати кухињским папиром или чистом крпом, а затим оставити неколико минута како би папир упио преосталу влагу.
За хрскаву кожицу важно је користити квалитетну таву с непријањајућим дном или чак ставити комад папира за печење. Таву добро загријте на високој температури, а затим додајте неколико кашика уља. Најчешће се користи сунцокретово уље, али мала количина маслаца може дати додатну арому. Ако користите ребрасту грил таву, уље и сол прво утрљајте директно у кожу рибе, јер то спречава лијепљење и помаже равномјерном печењу.
Када уље почне димити, пажљиво положите филет с кожом према доље и одмах чујете цврчање. Првих неколико секунди лагано притисните рибу лопатицом или прстима како би кожа остала равна и спријечила савијање. Пеците рибу без помицања док месо не постане око 80 одсто печено и док кожица не постане хрскава. Тек тада је вријеме да рибу окренете и кратко довршите с друге стране. Ако осјећате отпор приликом окретања, риба није довољно печена.
За још хрскавију кожицу, прије печења можете лагано посути кожу кукурузним брашном. Прије тога рибу извадите из фрижидера 15-20 минута прије печења како би постигла собну температуру.
