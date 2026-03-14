Logo
Large banner

Уз помоћ ових трикова риба се неће залијепити за таву приликом пржења

Аутор:

АТВ

14.03.2026

14:46

Коментари:

0
Фото: Valeria Boltneva/Pexels

Многи који радо припремају рибу сусрећу се с истим проблемом, а то је да се кожица залијепи за таву, потрга умјесто да буде хрскава и укусна. Кључ успјеха лежи у правој припреми, одабиру масноће и техници печења, а неколико професионалних трикова може увелико побољшати резултат.

Први и најважнији корак је уклањање вишка влаге. Влага је највећи непријатељ хрскавости - ако је кожица мокра, током печења ствара се пара, што резултира незадовољавајућом текстуром. Најбоље је рибу добро утапкати кухињским папиром или чистом крпом, а затим оставити неколико минута како би папир упио преосталу влагу.

Јоџир и Ирена Радуловић

Сцена

Јоџирова супруга Ирена годинама била у вези са Андријом Милошевићем

Одабир таве и масноће

За хрскаву кожицу важно је користити квалитетну таву с непријањајућим дном или чак ставити комад папира за печење. Таву добро загријте на високој температури, а затим додајте неколико кашика уља. Најчешће се користи сунцокретово уље, али мала количина маслаца може дати додатну арому. Ако користите ребрасту грил таву, уље и сол прво утрљајте директно у кожу рибе, јер то спречава лијепљење и помаже равномјерном печењу.

Правилна техника печења

Када уље почне димити, пажљиво положите филет с кожом према доље и одмах чујете цврчање. Првих неколико секунди лагано притисните рибу лопатицом или прстима како би кожа остала равна и спријечила савијање. Пеците рибу без помицања док месо не постане око 80 одсто печено и док кожица не постане хрскава. Тек тада је вријеме да рибу окренете и кратко довршите с друге стране. Ако осјећате отпор приликом окретања, риба није довољно печена.

Пензионери

Србија

Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

За још хрскавију кожицу, прије печења можете лагано посути кожу кукурузним брашном. Прије тога рибу извадите из фрижидера 15-20 минута прије печења како би постигла собну температуру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Риба

Храна

kuhinja

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner