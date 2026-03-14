Јоџирова супруга Ирена годинама била у вези са Андријом Милошевићем

14.03.2026
14:36
Новинарка Ирена Радуловић, супруга инфлуенсера Јована Радуловића Јоџира напустила је Црну Гору након наводне афере са интимном сликом која кружи мрежама.
Наиме, Јоџир се огласио и у лајву је заједно са женом открио да се не разводи и да је наводна интимна слика лажна.
Наиме, црногорски инфлуенсер Јован Радуловић Јоџир шокирао је јавност када је рекао да је његова супруга Ирена својевремено била пет година у емотивној вези са глумцем Андријом Милошевићем. Андрија Милошевић годинама ужива у браку са колегиницом Александром Томић, а пар је недавно и добио дијете. С друге стране, Јован је такође у дугогодишњем браку са Иреном са којом има двоје дјеце, а ево ко је атрактивна црнка која је освојила њихово срце.
Ирена ради као новинарка на једној црногорској телевизији, а јавности је позната још од своје 15. године када је радила као сарадник једне емисије.
Ирена је једном приликом проговорила о супругу и брачном животу.
– Знамо се дуго, упознали смо се још док смо били основци, јер су нам очеви дугогодишњи пријатељи. Увијек се шалим и кажем да је Јован цијели живот заљубљен у мене, али никад није имао храбрости да ми приђе на тај начин. Заједно смо седам, од чега у браку четири године. Рељу смо добили у ванбрачној заједници, а Ирину у браку – рекла је она.
Јован је истекао да је његова супруга та која је заправо њега запросила.
– Ирена је оригинална, и без трунке фолирања, што је мени најбитније, а данас је ријетко! Запросила је она мене, позитивним тестом за трудноћу – рекао је.
Јоџирова супруга се огласила из престонице и показала како ужива и не мари за хаос који је настао на мрежама. Јоџир је говорио о наводима да се разводе и наводној фотографији.
– Цијели живот ви живите мој живот и тако ће бити до краја живота јер сте ретарди. До краја живота ћете бити кретенчине, а у овом случају гледате мој живот – започео је Јоџир у укључењу уживо.
– Једино гдје није изашла Иренина гола слика је ова фотеља овдје. Како се нисте сјетили да убаците њену слику у овом овде стану? Овако, седи Ирена у стану код другарице, а ту сам и ја. Ирена се скинула да је измасира и узеле су и сликале како би показале то заједничкој куми. Послије моја супруга паметна кроз пар дана која је нешто слала у једну групу послала је и то у групу. Онда се њена фотографија пребацила на различите гарнитуре, из стана у стан. Немојте да правите филмове, не знам зашто вас толико копка мој приватни живот. Ту је слика, али нема видеа – поручио је Јоџир.
– Кажу да постоји снимак, а ако постоји, ја ћу га окачити на Инстаграм да га сви гледају. Прича се да ја идем по Београду, лижем и гризем туђа стопала. Та стопала су Невенина, моје другарице која је побиједила у Еxатлону. Нажуљале су је штикле и ја сам је од милости када се изула загризао за стопало. Реља иде у школу, а тамо га деца питају да ли су му се мама и тата развели – испричао је он, преноси Курир.
