Logo
Large banner

Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

Аутор:

АТВ

14.03.2026

14:21

Коментари:

0
Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан
Фото: Shane Kell/Pexels

Сребрнопруга напухача уловљена је у петак у близини Сплита, а прије неколико дана и на подручју јужног Јадрана, објавили су из Института за океанографију и рибарство и упозорили да конзумација може бити фатална.

"Ова врста садржи изузетно потентан отров тетродотоксин, који након конзумације рибе може изазвати тешке здравствене тегобе, а понекад и смрт. Ако је уловите, рукујте њом пажљиво и по могућности избјегните директан контакт. Осим отрова, ова врста има снажну вилицу са врло оштрим зубима, па и угриз може узроковати озбиљне повреде", објавио је Институт.

ILU-DIJABETES-050925

Здравље

Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

Иако је још увијек релативно риједак посјетилац Јадранског мора, из Института претпостављају да ће се њена бројност временом повећавати.

"Уз новопридошлу ватрењачу (Птероис милес), која је већ бројна у јужном и средњем Јадрану, као и бројне друге стране и инвазивне врсте које се убрзано шире, наше море постепено мијења састав врста и поприма нова обиљежја. Тај процес се у научној литератури назива тропикализација мора", навели су и замолили све који се сусретну са сребрнопругом напухачом да их о томе и обавијесте, преноси Вечерњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Риба

Јадранско море

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лото / Лутрија

Хроника

Лото добитник настрадао у пожару

1 ч

0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Србија остаје без чуда од дјетета

1 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо бивши гитариста Моторхеда

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возач аутобуса прегазио ногу дјечаку (13), па побјегао са мјеста незгоде

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возач аутобуса прегазио ногу дјечаку (13), па побјегао са мјеста незгоде

1 ч

0
Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба

Регион

Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба

2 ч

0
Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

Регион

Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

2 ч

0
У Кочанима сјећање на трагични пожар у дискотеци: Погинуле 63 особе

Регион

У Кочанима сјећање на трагични пожар у дискотеци: Погинуле 63 особе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

15

20

Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

15

10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

15

01

Колико пута се заљубимо током живота?

15

00

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner