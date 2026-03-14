Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

Аутор:АТВ
14.03.2026
14:21
Сребрнопруга напухача уловљена је у петак у близини Сплита, а прије неколико дана и на подручју јужног Јадрана, објавили су из Института за океанографију и рибарство и упозорили да конзумација може бити фатална.
"Ова врста садржи изузетно потентан отров тетродотоксин, који након конзумације рибе може изазвати тешке здравствене тегобе, а понекад и смрт. Ако је уловите, рукујте њом пажљиво и по могућности избјегните директан контакт. Осим отрова, ова врста има снажну вилицу са врло оштрим зубима, па и угриз може узроковати озбиљне повреде", објавио је Институт.
Иако је још увијек релативно риједак посјетилац Јадранског мора, из Института претпостављају да ће се њена бројност временом повећавати.
"Уз новопридошлу ватрењачу (Птероис милес), која је већ бројна у јужном и средњем Јадрану, као и бројне друге стране и инвазивне врсте које се убрзано шире, наше море постепено мијења састав врста и поприма нова обиљежја. Тај процес се у научној литератури назива тропикализација мора", навели су и замолили све који се сусретну са сребрнопругом напухачом да их о томе и обавијесте, преноси Вечерњи.хр.
