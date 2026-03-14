У Кочанима сјећање на трагични пожар у дискотеци: Погинуле 63 особе

Извор:
СРНА
14.03.2026
11:58
Коментари:0
Сјеверна Македонија данас конференцијама и литургијом у цркви у Кочанима обиљежава годишњицу од пожара у ноћном клубу "Пулс" у том граду, у којем су погинуле 63 особе, претежно млади и дјеца, а повријеђено је више од 193, преноси "Вечер".
Пожар се догодио 16. марта, а годину дана након трагедије још је у току суђење за 35 оптужених.
БиХ
Вулић: Укидање акциза произвешће финансијску нестабилност
Поводом годишњице трагичног пожара, данас је у цркви Светог великомученика Георгија у Кочанима служена литургија за преминуле, а касније и општи помен за погинуле у пожару у дискотеци "Пулс".
Међународна конференција о институционалним и клиничким аспектима и рјешењима након пожара у Кочанима одржава се данас у Скопљу на државном нивоу, а присуствоваће јој високи државни представници, међународни стручњаци и водећи медицински стручњаци из региона и Европе.
Након уводних говора сјеверномакедонског премијера Христијана Мицкоског, министра здравља Азира Аљиуа и министра спољних послова и спољне трговине Тимча Муцунског, услиједиће кратка комеморација посвећена жртвама и посљедицама трагедије.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
20
15
10
15
01
15
00
Тренутно на програму