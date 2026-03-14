Logo
Large banner

У Кочанима сјећање на трагични пожар у дискотеци: Погинуле 63 особе

Извор:

СРНА

14.03.2026

11:58

Коментари:

0
Сјеверна Македонија данас конференцијама и литургијом у цркви у Кочанима обиљежава годишњицу од пожара у ноћном клубу "Пулс" у том граду, у којем су погинуле 63 особе, претежно млади и дјеца, а повријеђено је више од 193, преноси "Вечер".

Пожар се догодио 16. марта, а годину дана након трагедије још је у току суђење за 35 оптужених.

Сања Вулић 1

БиХ

Вулић: Укидање акциза произвешће финансијску нестабилност

Поводом годишњице трагичног пожара, данас је у цркви Светог великомученика Георгија у Кочанима служена литургија за преминуле, а касније и општи помен за погинуле у пожару у дискотеци "Пулс".

Међународна конференција о институционалним и клиничким аспектима и рјешењима након пожара у Кочанима одржава се данас у Скопљу на државном нивоу, а присуствоваће јој високи државни представници, међународни стручњаци и водећи медицински стручњаци из региона и Европе.

техеран иран

Свијет

Уништени командни центри Хезболаха

Након уводних говора сјеверномакедонског премијера Христијана Мицкоског, министра здравља Азира Аљиуа и министра спољних послова и спољне трговине Тимча Муцунског, услиједиће кратка комеморација посвећена жртвама и посљедицама трагедије.

Подијели:

Тагови :

Sjeverna Makedonija

Кочани пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Слободан ножем избо комшинице, једну покушао запалити

Хроника

Слободан ножем избо комшинице, једну покушао запалити

4 ч

0
Швајцарац покушао у Црну Гору унијети робу вриједну 100.000 евра

Свијет

Швајцарац покушао у Црну Гору унијети робу вриједну 100.000 евра

4 ч

0
Стрес

Савјети

Три најбоље физичке активности ако сте под стресом

4 ч

0
ауто Лада

Ауто-мото

Лада одлази у историју, у цијелој години продана само три аута

4 ч

0

Више из рубрике

Пијан и без возачке претицао колону: Возач из БиХ кажњен са 2.000 евра

Регион

Пијан и без возачке претицао колону: Возач из БиХ кажњен са 2.000 евра

17 ч

0
У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

Регион

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

21 ч

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весни Братић укинут кућни притвор

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

15

20

Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

15

10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

15

01

Колико пута се заљубимо током живота?

15

00

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner