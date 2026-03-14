Лада одлази у историју, у цијелој години продана само три аута

АТВ

14.03.2026

11:22

ауто Лада
Фото: Pexels

Сада је и службено: након што је њемачки увозник Ладе запао у финансијске проблеме, компанија трајно престаје с радом. Легендарни руски теренац Лада Нива и његови нешто модернији сродници више се не могу купити у Њемачкој.

Стечајни управник Хендрик Херма потврдио је медијима да су у компанији Лада Аутомобиле GmbH у Букстехудеу и Неу Вулмсторфу дефинитивно "угашена свјетла". Посљедњих десет запосленика губи посао, а интернетска страница компаније већ је угашена.

Хронологија пропасти

  • Драма је трајала дуго:
  • Децембар 2025.: Тадашњи директор Диетер Трзашка обуставио је рад.
  • Јануар 2026.: Суд у Тоштеду отворио је стечајни поступак.
  • Март 2026.: Стечајни управник потврђује да купац за компанију није пронађен. Главни разлог? Драстичан пад продаје који траје годинама.

Ово није први пут да Лада у Њемачкој банкротира. Сличан сценарио догодио се 1999. године, након чега је компанија поново основана, али овај пут повратка очито нема.

Санкције и еколошке норме пресудиле руском диву

Проблеми су почели још 2020. године када се руски произвођач Автоваз повукао с већине западноевропских тржишта јер мотори више нису испуњавали строге ЕУ прописе о издувним гасовима. Њемачки увозник је неко вријеме наставио увозити аутомобиле "на своју руку".

Међутим, сукоб Русије и Украјине који је почео у прољеће 2022. донио је санкције и бројне препреке које су посао учиниле готово немогућим. Бројке су поразне:

  • Током 2025. године у цијелој Њемачкој регистроване су свега три нове Ладе (све три Ниве).
  • Годину прије тога регистрована су само 33 возила.

Шта чека Ладу у будућности?

Повратак марке у Њемачку, па чак и њен опстанак у Русији, тренутно су под великим упитником. Руско тржиште нових аутомобила доживјело је колапс, а купци се све више окрећу половним возилима или модернијим кинеским маркама. Домаћи брендови, укључујући Ладу, технички све више заостају јер су се западни произвођачи и добављачи повукли из сарадње с Русима, преноси "Феникс-магазин".

