Лада одлази у историју, у цијелој години продана само три аута

14.03.2026
11:22
Сада је и службено: након што је њемачки увозник Ладе запао у финансијске проблеме, компанија трајно престаје с радом. Легендарни руски теренац Лада Нива и његови нешто модернији сродници више се не могу купити у Њемачкој.
Стечајни управник Хендрик Херма потврдио је медијима да су у компанији Лада Аутомобиле GmbH у Букстехудеу и Неу Вулмсторфу дефинитивно "угашена свјетла". Посљедњих десет запосленика губи посао, а интернетска страница компаније већ је угашена.
Ово није први пут да Лада у Њемачкој банкротира. Сличан сценарио догодио се 1999. године, након чега је компанија поново основана, али овај пут повратка очито нема.
Санкције и еколошке норме пресудиле руском диву
Проблеми су почели још 2020. године када се руски произвођач Автоваз повукао с већине западноевропских тржишта јер мотори више нису испуњавали строге ЕУ прописе о издувним гасовима. Њемачки увозник је неко вријеме наставио увозити аутомобиле "на своју руку".
Међутим, сукоб Русије и Украјине који је почео у прољеће 2022. донио је санкције и бројне препреке које су посао учиниле готово немогућим. Бројке су поразне:
Повратак марке у Њемачку, па чак и њен опстанак у Русији, тренутно су под великим упитником. Руско тржиште нових аутомобила доживјело је колапс, а купци се све више окрећу половним возилима или модернијим кинеским маркама. Домаћи брендови, укључујући Ладу, технички све више заостају јер су се западни произвођачи и добављачи повукли из сарадње с Русима, преноси "Феникс-магазин".
