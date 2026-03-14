"Ако ћутимо, оне су саме: Вечерас о снази, мајчинству и новом почетку

Аутор:АТВ
14.03.2026
11:15
Коментари:0
У наставку подкаста "Ако ћутимо, оне су саме" генерални директор компаније "М:тел" Јелена Триван разговараће вечерас са још једном женом која је преживјела породично насиље и спас од насилника пронашла у сигурној кући.
Из "М:тела" је најављено да је ријеч о личној и искреној исповијести о борби за нови почетак и снази да се, упркос тешким искуствима, настави даље.
"Иако је иза саговорнице искуство насиља, она у подкасту говори отворено, са широким осмијехом и оптимизмом. Њена борба није престала, јер иако је отишла од насилника, свакодневно се суочава са новим изазовима и као мајка дјетета са аутизмом. Њена прича свједочи о снази, храбрости и важности подршке у тренуцима када је она најпотребнија", навели су из "М:тела" и додали да се најава епизоде може погледати на линку: https://youtu.be/TFWOiXWBVRw
Нова епизода подкаста може се погледати вечерас од 20.00 часова на "Јутјуб" каналу компаније "М:тел", гдје су и претходни разговори из овог серијала.
Серијал "Ако ћутимо, оне су саме" доноси стварне приче жена које су преживјеле насиље с циљем да подстакне разговор о овом проблему и укаже на значај подршке и институција и друштва. Реализује се уз подршку сигурних кућа у БиХ.
