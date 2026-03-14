Магла смањује видљивост на појединим дионицама

СРНА

14.03.2026

08:30

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија несметано, осим на мјестима гдје се изводе радови, док магла смањује видљивост у котлинама, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.

Возачима се скреће пажња и на опасност од одрона на дионицама кроз усјеке и поред камених косина, те се савјетује опрезна вожња, прилагођена условима на путу.

На магистралном путу Шамац-Гребница у току је санација пружног прелаза због чега је обустављен саобраћај за сва возила, осим за возила локалног становништва, хитних служби и ватрогасних возила, којима се дозвољава саобраћај у оба смјера до пружног прелаза.

За саобраћај свих моторних возила означен је алтернативни путни правац Црквина-Градачац-Обудовац, односно путни правци Црквина-Леденице и Обудовац-Трамошница.

Обустава траје до 30. марта, а као краће алтернативне правце, корисници путничких моторних возила могу користити и локалне путеве на подручју општине Шамац, који иду преко Горњих Хасића и Тишине.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.

На регионалном путу Руданка-Станари, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја због постављања расвјете у тунелима на магистралном путу Бродар-Вишеград и Међеђа-Бродар.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.

Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ току је изградња букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку, а у току су и радови на дионици Сарајево запад-Лепеница у зони петље Лепеница и тунела Игман, па се саобраћај се одвија двосмјерно, десном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.

Када је ријеч о граничним прелазима, јутрос нема задржавања.

Отворени су гранични прелаз Брчко за путничка возила до три и по тоне и гранични прелаз Каракај за све категорије возила, док је на Шепку још на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила

