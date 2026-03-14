Logo
Large banner

Данас углавном сунчано и топло

Аутор:

АТВ

14.03.2026

08:21

Коментари:

0
Данас углавном сунчано и топло
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији ФБиХ /ФБиХ/ прије подне ће бити углавном сунчано и топло уз дневни развој облачности, док од средине дана понегдје може пасти и по која кап кише.

Увече углавном ведро, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар слаб до умјерен, у другом дијелу дана повремено и појачан јужних смјерова.

Максимална температура ваздуха од 16 до 21 степен Целзијусов, у вишим предјелима од 11.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ претежно ведро.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Калиновик минус четири, Соколац минус три, Гацко и Ливно минус два, Шипово и Рудо минус један, Иван седло, Вишеград и Хан Пијесак нула, Фоча, Сребреница, Рибник и Нови Град један, Сански Мост, Тузла, Мркоњић Град и Бијељина два, Приједор и Бањалука три, Србац и Сарајево четири, Добој и Требиње пет, Мостар шест и Градачац седам степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

