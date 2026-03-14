Данас славимо велику светицу: Жене треба да изговоре ову молитву за спас душе

14.03.2026
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свету преподобну мученицу Евдокију.
Света преподобна мученица Евдокија живјела је у Илиопољу граду Феничанском за вријеме царовања Трајанова. Била је најпре велика развратница, а потом покајница, испосница и најзад мученица.
Огромно богатство је стекла неприхватљивим понашањем, а онда јој је живот мијења из коријена потпуно несвјесно стари монах Герман, наводи СПЦ.
Наиме, Герман је дошао у град и одсео код доброг пријатеља чија је кућа била поред Евдокијине.
Сваке ноћи је читао Псалтир и неку књигу о Страшноме Суду, а његове ријечи су Еводкији привукле пажњу и почела је све пажљивије и пажљивије да га слуша.
Заправо, ријечи су јој утјерале страх у кости, те је послала слуге да умоле тог монаха да дође код ње. Он је на крају дошао, а на крају њиховог дугог разговора о вјери и спасењу, Евдокија је пожељела да се крсти.
Након крштења цијело своје имање је предала цркви, отпустила је своје слуге и робве и повукла се у женски манастир.
Остатак живота је посветила монашком животу, а само 13 мјесеци након велике промјене у животу и повлачења у манастир је изабрана за игуманију.
У манастиру је поживјела 56 година, међутим када је у једном тренутку дошло до гоњења хришћана од стране некога кнеза Викентија, света Евдокија је посјечена мачем.
Ево дивног примера, како један суд нечистоће може да се очисти, освети и испуни скупоцјеним небеским мирисом, благодаћу Духа Светога.
Сматрала је да свака жена мора да се искрено помоли за спасење душе, како би имала мир у души, што доноси и слогу у кући.
У наставку вам представљамо молитву за спас душе коју би све жене требало данас да изговоре:
Истинском духовношћу свезала си своју душу за љубав Божију, а пропадљивост, красоту и пролазне љепоте заборавом си претекла, као ученица Христова. Прво си постом страсти умирила, затим си страдањем ђавола посрамила. Зато те је Христос дуплог вијенца удостојио, славна Евдокијо, света мученице: Моли Христа Бога да спасе душе наше, преноси Информер.
