Данас славимо велику светицу: Жене треба да изговоре ову молитву за спас душе

АТВ

14.03.2026

07:45

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свету преподобну мученицу Евдокију.

Света преподобна мученица Евдокија живјела је у Илиопољу граду Феничанском за вријеме царовања Трајанова. Била је најпре велика развратница, а потом покајница, испосница и најзад мученица.

Огромно богатство је стекла неприхватљивим понашањем, а онда јој је живот мијења из коријена потпуно несвјесно стари монах Герман, наводи СПЦ.

Наиме, Герман је дошао у град и одсео код доброг пријатеља чија је кућа била поред Евдокијине.

Сваке ноћи је читао Псалтир и неку књигу о Страшноме Суду, а његове ријечи су Еводкији привукле пажњу и почела је све пажљивије и пажљивије да га слуша.

Пожељела је да се крсти

Заправо, ријечи су јој утјерале страх у кости, те је послала слуге да умоле тог монаха да дође код ње. Он је на крају дошао, а на крају њиховог дугог разговора о вјери и спасењу, Евдокија је пожељела да се крсти.

Након крштења цијело своје имање је предала цркви, отпустила је своје слуге и робве и повукла се у женски манастир.

Остатак живота је посветила монашком животу, а само 13 мјесеци након велике промјене у животу и повлачења у манастир је изабрана за игуманију.

Посјечена мачем

У манастиру је поживјела 56 година, међутим када је у једном тренутку дошло до гоњења хришћана од стране некога кнеза Викентија, света Евдокија је посјечена мачем.

Ево дивног примера, како један суд нечистоће може да се очисти, освети и испуни скупоцјеним небеским мирисом, благодаћу Духа Светога.

Сматрала је да свака жена мора да се искрено помоли за спасење душе, како би имала мир у души, што доноси и слогу у кући.

Молитва за жене

У наставку вам представљамо молитву за спас душе коју би све жене требало данас да изговоре:

Истинском духовношћу свезала си своју душу за љубав Божију, а пропадљивост, красоту и пролазне љепоте заборавом си претекла, као ученица Христова. Прво си постом страсти умирила, затим си страдањем ђавола посрамила. Зато те је Христос дуплог вијенца удостојио, славна Евдокијо, света мученице: Моли Христа Бога да спасе душе наше, преноси Информер.

Прочитајте више

Нова правила за возаче у БиХ, тичу се дозвола и таблица

Ауто-мото

Нова правила за возаче у БиХ, тичу се дозвола и таблица

11 ч

0
Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

Савјети

Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

12 ч

0
На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

Свијет

На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

12 ч

0

Више из рубрике

Тужан дан за најпознатијег српског сељака

Друштво

Тужан дан за најпознатијег српског сељака

12 ч

1
Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

Друштво

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

13 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати 21. кола: Ово су извучени бројеви

14 ч

0
Хапшења и забране: Нема краја мукама возачима из БиХ

Друштво

Хапшења и забране: Нема краја мукама возачима из БиХ

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Kада се тачно помјера сат ове годинe?

10

46

Овог прољећа плаве фармерке комбинујте са ''забрањеном бојом'': Најлуксузнија је замјена за црну

10

40

Земљу погодила прва велика магнетна олуја

10

33

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

10

30

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

