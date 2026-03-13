Хапшења и забране: Нема краја мукама возачима из БиХ

Аутор:Инес Ђанковић
13.03.2026
19:07
Проблемима у међународном транспорту никад краја. У Хрватској су почела привођења професионалних возача, уз изрицање забране уласка у Шенген у трајању од шест мјесеци за возаче са пасошем БиХ.
Истовремено, примјена правила боравка 90/180 дана и увођење новог система уласка и изласка у Шенгенски простор већ доводе до поремећаја у међународном транспорту, што би могло имати озбиљне посљедице по извоз, логистику и укупну привреду.
Превозници потврђују да иду у нови штрајк.
Шоферска је туга преголема, а посљедњих мјесец дана неиздржива. Никола Брковић, превозник из Републичке Српске, каже да су превозници због правила 90/180 доведени на руб егзистенције.
Прича да никада нису били у тежој ситуацији и да је сваки прелазак преко границе лутрија и да када крену на пут не знају да ли ће прећи границу у Хрватској или ће бити враћени.
Посљедњих дана возачи, прича Никола, преживљавају прави терор.
"Не врате вам прво ваше документе. Склоне вас у страду. Тада долазе полицијски службеници који вас приводе.Одводе вас у најближу полицијску станицу гдје се чека инспектор из Загреба за миграционе проблеме који вас испитује. Као да сте највећи криминалац. Иако нисте ништа криви, Значи, криви смо само зато што смо из БиХ", каже Никола.
Поједини домаћи превозници су већ затражили помоћ адвоката у иностранству. Шоферским мукама, готово свакодневно, бави се и Мирела Шарић, адвокат из Аустрије, поријеклом из БиХ.
Поручује да након изрицања казне за прекорачење броја дозвољених дана у ЕУ не мора да дође до изрицања забране уласка, уколико се на вријеме реагује. Битно је одговорити на писмо које Канцеларија за странце шаље возачима, након што им је изречена новчана казна.
"Оно што јесте проблем када се не реагује на то писмо, да тај Савезни уред аутоматски даје, без даљег испитивања, даје обично забрану за улазак у Шенгенско подручје , углавном од годину-двије. Све овиси о томе колика је била казна. Том аргументацијом који ми имамо, код њих је углавном слична аргументација, јер они извршавају своју пословну обавезу. Некада се деси да стварано у бројању тих дана се направи Греска. Ако се врате током ноћи или слично. Битно је тај први корак, да се реагује на то прво писмо гдје је рок 14 дана , јер тиме може да се пријечи да се не добије забрана уласка", наглашава Шарићева.
Новчане казне које се изричу возачима за прекорачење броја дана у простору Шенгена су у висини неколико стотина евра, зависно од броја прекорачених дана. Возачи се њих углавном не жале.
Проблем је забрана уласка у ЕУ, чиме им се онемогућава право на рад. А то право константно се нарушава већ 14 мјесеци. Возачи су на измаку, камиони паркирани. компаније пред гашењем.
"Тренутно је на принудном одмору негдје око 1800 људи . Значи они су принудно и мјесец дана ће бити на одмору. И ове појаве које се дешавају као поремећај ланац снабдијевања. Дошле су у завршну фазу. То значи да ми већ од понедјељка не можемо у неком капацитету којим БиХ располаже 37% мање имамо могућности за утовар", рекао је Велибор Пеулић из Конзорцијума "Логистика".
Долазимо у ситуацију, каже Пеулић, да више нема преговарања о цијени превоза. Свако возило које од данас нпр превози у Италију има трошак превоза већи за 1500 евра. На то се додаје кашњење.
Транспортним компанијама на леђа падају трошкови плата и доприноса за раднике који су на принудном одмору. А то, тврди, води, гашењу компанија за максимално годину дана. Превозници поручују да другог начина за борбу, осим блокаде најављене за 23. март, немају.
