Отворене пријаве за бањску рехабилитацију: Огласило се Министарство

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске позвало је одређене категорије становништва да се пријаве за бањску рехабилитацију.

Према јавном позиву, 750 корисника биће упућено у бањско-климатске здравствене установе у 2026. години.

Позив се односи на:

ратне војне инвалиде (РВИ) од прве до десете категорије,

чланове породица погинулих бораца (ППБ) Одбрамбено-отаџбинског рата,

жртве ратне тортуре,

који остварују мјесечна новчана примања и којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравак у складу са Пројектом.

Јавни позив објављен је у дневним новинама "Глас Српске“ и на интернет страници Министарства, као и на огласним таблама надлежних органа општина/градова.

Како се пријавити

Из Министарства појашњавају да се захтјеви подносе надлежном органу за борачко-инвалидску заштиту општине/града у мјесту пребивалишта, у року од 15 дана од објављивања у "Гласу Српске“ или на огласној табли.

Реализација пројекта трајаће до 30. септембра 2026. године у унапријед утврђеним смјенама (по правилу 10-дневни циклус по групи корисника).

"Овај пројекат представља важну и дугорочну мјеру подршке борачкој популацији Републике Српске – омогућава не само физички опоравак и ублажавање посљедица ратних повреда и тортуре, већ и психолошко оснаживање, побољшање квалитета живота и спречавање даљег погоршања здравственог стања", кажу у Министарству.