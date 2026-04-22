Ова биљка расте у скоро сваком дворишту а право је богатство

Јоргован је много више од украсног цвијета, његова благотворна својства могу бити прави спас за зглобове и кости. У наставку доносимо рецепт за препарат од јоргована.
Познат по свом пријатном мирису, јоргован садржи горке материје и етерична уља која имају противупална својства, идеална за ублажавање болова код артритиса, реуме и ишијаса.
За ублажавање болова, посебно у кољенима или леђима, можете направити природно уље.
Напуните теглу свјежим цветовима јоргована и прелијте их хладно цијеђеним уљем (маслиновим или сунцокретовим).
Оставите теглу на сунчаном мјесту 15-20 дана, повремено је протресите.
Након тога, проциједите уље и чувајте га у тамној стакленој флаши. Користите га за масажу болних мјеста 2-3 пута дневно, а бол би требало да попусти већ након неколико дана.
Осим тога, чај од сушених листова јоргована помаже код варења и грознице, али га треба користити с пажњом и уз савјет стручњака.
Ако желите јачи ефекат код реуме, можете додати мало ренданог рена у уље, што ће додатно загријати болно подручје.
