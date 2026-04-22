Ова биљка расте у скоро сваком дворишту а право је богатство

22.04.2026 22:29

Орезивање биљке
Фото: Pexels

Јоргован је много више од украсног цвијета, његова благотворна својства могу бити прави спас за зглобове и кости. У наставку доносимо рецепт за препарат од јоргована.

Познат по свом пријатном мирису, јоргован садржи горке материје и етерична уља која имају противупална својства, идеална за ублажавање болова код артритиса, реуме и ишијаса.

Шта је зелени водоник и има ли будућност примјене у Српској

За ублажавање болова, посебно у кољенима или леђима, можете направити природно уље.

Припрема:

Напуните теглу свјежим цветовима јоргована и прелијте их хладно цијеђеним уљем (маслиновим или сунцокретовим).

Оставите теглу на сунчаном мјесту 15-20 дана, повремено је протресите.

Након тога, проциједите уље и чувајте га у тамној стакленој флаши. Користите га за масажу болних мјеста 2-3 пута дневно, а бол би требало да попусти већ након неколико дана.

Трамп: Нетачни извјештаји о продужењу примирја на три до пет дана

Осим тога, чај од сушених листова јоргована помаже код варења и грознице, али га треба користити с пажњом и уз савјет стручњака.

Додатни савет:

Ако желите јачи ефекат код реуме, можете додати мало ренданог рена у уље, што ће додатно загријати болно подручје.

Више из рубрике

Икона Богородице у Цркви.

Савјети

Мјеста у кући на којима не би требало да стоје иконе

1 ч

0
Дјевојка са смеђом пуштеном косом се тушира.

Савјети

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

6 ч

0
Јастук, јастучница, бијели јастук

Савјети

Најједноставније прање јастука: Биће увијек сњежно бијели и миришљави, само на једно пазите

8 ч

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Савјети

У сусрет 1. мају: Рецепт за сочно месо с роштиља. Трик је у овом кораку!

9 ч

0

  • Најновије

22

36

Ужас у Хрватској: Мушкарац (34) сексуално злостављао и искориштавао дјецу

22

29

Ова биљка расте у скоро сваком дворишту а право је богатство

22

25

Шта је зелени водоник и има ли будућност примјене у Српској

22

24

Трамп: Нетачни извјештаји о продужењу примирја на три до пет дана

22

17

Држављанин БиХ ухапшен због напада на Алжирца

