Најједноставније прање јастука: Биће увијек сњежно бијели и миришљави, само на једно пазите

Јастуци прилично брзо пожуте, па је зато важно знати како их правилно опрати и које навике усвојити како би дуже остали чисти, мирисни и у добром стању.
Према стручњацима из Брига о кући и Чишћења, чак и особе које редовно перу јастучнице и постељину често занемарују прање самог јастука, па он временом добије жуте или браон мрље.
До тога долази због природних остатака са коже и косе, попут зноја, масноће и пљувачке, који пролазе кроз навлаку и улазе у пуњење јастука. Ови тјелесни остаци састоје се од масти, протеина и соли који са старењем мењају боју и стварају идеално окружење за гриње и бактерије, што додатно појачава непријатне мирисе и промјене боје, наводи Good Хоусекеепинг.
Стручњаци напомињу да се већина пожутјелих јастука може успешно обновити прањем, али је важно пратити упутства на етикети. Јастуци од перја, уситњене пјене и влакнастог пуњења имају различите захтјеве за прање, док се јастуци од компактне меморијске пјене углавном не смију стављати у машину за прање веша, па се код њих обично пере само навлака, пише Супержена
Први корак је предтретман тамнијих мрља средством за уклањање мрља на бази ензима, које разграђује органске остатке попут зноја и масноће. Производ треба нанијети директно на мрље и оставити да дјелује најмање 15 минута.
Затим се припрема велика посуда са врућом водом у коју се додаје избељивач. Јастук се потпуно потапа у раствор и оставља да се натапа између четири и осам сати, осим када је ријеч о пуним пјенастим јастуцима, који се не смију потапати, већ се код њих може скинути и опрати само заштитна навлака.
Након натапања, јастуци се перу у машини, по могућству по два истовремено, у топлој води, уз снажан ензимски детерџент, који помаже да се додатно разгради и уклони наталожена прљавштина. Препоручује се укључивање додатног испирања.
Слједећи корак је темељно сушење у машини за сушење веша. Јастуци са влакнастим пуњењем могу се сушити на вишим температурама, док јастуке са правим перјем треба сушити дуже на нижој температури. Током циклуса корисно је неколико пута зауставити сушилицу, добро протрести и распоредити пуњење у јастуцима, а препоручује се и употреба лоптица за сушење које током окретања разбијају грудвице и спречавају згрудвавање пуњења.
Како би се спријечило или успорило да јастуци поново пожуте, стручњаци савјетују неколико једноставних навика. Јастучнице би требало прати најмање једном недјељно како би се смањила количина зноја и масноће која пролази до јастука.
Сам јастук препоручује се прати свака три мјесеца до пола године, у складу са упутствима на декларацији. Додатну заштиту пружа посебна заштитна навлака за јастук која се ставља испод јастучнице, пере се заједно са постељином и продужава интервале између потпуних прања јастука.
