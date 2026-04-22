Сочна царска пита по руском рецепту: Нема брашна, а готова је за мање од сат времена

Испробајте сочну царску питу по руском рецепту, без брашна и готову за мање од сат времена. Савршена за породичне оброке или дружења.
Сочна и заситна, а направљена без класичног тијеста, ова верзија царске пите доноси практично рјешење за сваки дан, али и идеју како да искористите бајати хљеб на најбољи начин.
Супер је за породични ручак, вечеру или дружења попут Првог маја, када се траже једноставна, али богата јела која сви воле, пише Мондо
Кухиња: руска
Тип јела: слана пита
Порције/Количина: 4–6 порција
Вријеме припреме: 15 минута
Вријеме кувања/печења: око 35 минута
Укупно вријеме припреме: око 50 минута
Тежина: лако
1. корак: Сјецкање хљеба
Хљеб исјеците на мање коцкице и распоредите равномерно по дну посуде.
2. корак: Додавање младог лука и шунке
Додајте ситно сецкани млади лук и шунку исјечену на коцкице или тракице.
3. корак: Додавање сита
Фета сир измрвите преко састојака како би се равномјерно распоредио.
4. корак: Јаја и млијеко
У посебној чинији умутите јаја са млеком, па прелијте преко цијеле смјесе. Уколико постите, у галерији испод погледајте чиме можете да их замијените.
5. корак: Преливање путером
Лагано прелијте остатком отопљеног путера и ставите у рерну.
6. корак: Печење
Пеците око 25 минута на 200 степени, затим извадите, поспите ренданим тврдим сиром и ориганом.
7. корак: Запећи
Вратите у рерну и пеците још 10 минута док се сир не отопи и добије златну корицу.
