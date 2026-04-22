Сочна царска пита по руском рецепту: Нема брашна, а готова је за мање од сат времена

Аутор:

АТВ
22.04.2026 07:30

Carska pita - sočno, jeftino i jednostavno jelo koje se pravi od nekolicine sastojaka koje već imate u svojim domovima
Фото: YouTube/BiljaBiki/screenshot

Испробајте сочну царску питу по руском рецепту, без брашна и готову за мање од сат времена. Савршена за породичне оброке или дружења.

Сочна и заситна, а направљена без класичног тијеста, ова верзија царске пите доноси практично рјешење за сваки дан, али и идеју како да искористите бајати хљеб на најбољи начин.

Супер је за породични ручак, вечеру или дружења попут Првог маја, када се траже једноставна, али богата јела која сви воле, пише Мондо

Основне информације

Кухиња: руска

Тип јела: слана пита

Порције/Количина: 4–6 порција

Вријеме припреме: 15 минута

Вријеме кувања/печења: око 35 минута

Укупно вријеме припреме: око 50 минута

Тежина: лако

Састојци:

  • 4 кришке хљеба (по могућству бајатог)
  • 3 млада лука
  • 200 г шунке
  • 140 г фета сира
  • 30 г путера
  • 4 јајета
  • 250 мл млијека
  • 200 г тврдог сира (качкаваљ или слично)
  • оригано по укусу

Припрема:

1. корак: Сјецкање хљеба

Хљеб исјеците на мање коцкице и распоредите равномерно по дну посуде.

2. корак: Додавање младог лука и шунке

Додајте ситно сецкани млади лук и шунку исјечену на коцкице или тракице.

3. корак: Додавање сита

Фета сир измрвите преко састојака како би се равномјерно распоредио.

4. корак: Јаја и млијеко

У посебној чинији умутите јаја са млеком, па прелијте преко цијеле смјесе. Уколико постите, у галерији испод погледајте чиме можете да их замијените.

5. корак: Преливање путером

Лагано прелијте остатком отопљеног путера и ставите у рерну.

6. корак: Печење

Пеците око 25 минута на 200 степени, затим извадите, поспите ренданим тврдим сиром и ориганом.

7. корак: Запећи

Вратите у рерну и пеците још 10 минута док се сир не отопи и добије златну корицу.

Више из рубрике

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Савјети

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

9 ч

0
Кафа

Савјети

Када је најбољи тренутак за јутарњу кафу: Наука има одговор

22 ч

0
Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде

Савјети

Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде

1 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Мало ко зна: Једна кашика овог састојка чува боју ваше од‌јеће

1 д

0

  • Најновије

07

32

Роде су биле вриједне: У Српској рођено 20 беба!

07

30

Сочна царска пита по руском рецепту: Нема брашна, а готова је за мање од сат времена

07

30

Напад дроном у Русији: Срушила се зграда

07

22

Стравичан пад Вембањаме! Језива сцена у другој утакмици НБА плеј-офа

07

18

Вијеће народа о Резолуцији о забрани промовисања и величања НДХ

