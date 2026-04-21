Logo
Large banner

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Аутор:

АТВ
21.04.2026 22:09

Коментари:

0
Веш се може осушити на тераси за свега два сата чак и када нема сунца, али кључ није у временским условима већ у начину качења.

Уз три једноставна трика, правилан распоред, довољно размака и кориштење вјешалица, могуће је значајно убрзати сушење и избјећи неугодне мирисе и влагу у тканини.

Та три једноставна потеза мијењају све, а један од њих ријетко ко примјењује. Управо он скраћује вријеме сушења на пола, без обзира на температуру напољу.

1. Зашто се брзо сушење веша ослања на правилну позицију

Прољећни ваздух носи доста влаге, нарочито ујутру и увече. Када рубље окачите погрешно, памук упија влагу из околине умјесто да је пушта. Зато многи уносе пешкире у стан након цијелог дана на жици.

Први трик мијења логику. Комаде качите по дужини, а не по ширини тканине. Ваздух тада пролази дуж влакана и извлачи воду брже. Ако чаршав пресавијете по ширини, унутрашњи слојеви остају мокри сатима.

2. Размак између комада веша

Други трик тиче се простора. Када су мајице набијене једна уз другу, влага се заробљава између њих. Памук тада почиње да мирише на устајало, чак и ако га оперете са омекшивачем.

Држите се једноставног правила:

  • Најмање 10 cm размака између лакших комада попут мајица и доњег веша
  • Дупло већи размак код пешкира, фармерки и јорганских навлака
  • Теже комаде качите на крајеве жице, гд‌је ваздух најбоље циркулише
  • Не преклапајте рукаве преко сусједне мајице

Овај приступ омогућава да се веш осуши на тераси и када влажност ваздуха достигне 70 одсто. Провјетравање ради посао умјесто сунца.

3. Како веш да се осуши брзо и без трагова штипаљки

Користите мале пластичне вјешалице умјесто штипаљки за мајице, кошуље и блузе. Тканина виси равно, без набора на раменима. Вода се слива правилно, а сушење се скраћује за половину времена.

Штипаљке држе само двије тачке и праве удубљења у којима се вода задржава. Вјешалице распоређују тежину цијелом дужином рамена. Бонус је што кошуље не треба пеглати послије.

Брзо сушење веша напољу

Брзо сушење рубља на тераси значи комбинацију три потеза: качење по дужини тканине, размак од минимум десет центиметара и замјена штипаљки малим вјешалицама за горње дијелове гардеробе.

Када тераса ипак није довољна

Постоје дани када ни најбољи трикови не помажу. Ако пада киша или је магла густа, влага се лијепи за тканину умјесто да се повлачи. Тада рубље вратите унутра и укључите вентилатор поред сушилице.

Избјегавајте сушење на радијатору. Дебели памук тада пуца, боје блиједе, а мириси из стана улазе у влакна. Боље је сачекати неколико сати повољног времена напољу.

Ситнице које додатно убрзавају сушење рубља

Прије него што изнесете веш, протресите сваки комад снажно. Тако разбијате наборе настале у машини и вода брже испарава. Центрифугу увијек укључите на максимум за памук, а за осјетљиву од‌јећу на средњу брзину.

Тамније комаде качите наопако. Тако задржавају боју, а сушење на тераси и даље тече једнаком брзином. Металне дијелове избјегавајте код влажног времена јер остављају рђаве трагове, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Одјећа

Сушење веша

Савјети

трикови

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

59

Прве ријечи Саше Обрадовића послије Звездиног краха и краја у Евролиги

22

58

Иран донио коначну одлуку, не долази на преговоре у Пакистан

22

53

Ово поврће многи једу сирово, а прави хаос у стомаку

22

45

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

22

38

Трамп продужио примирје са Ираном

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner