21.04.2026 21:51

Сенидах се никада није опоравила од овог губитка
Фото: АТВ

Пјевачица Сенидах на пословном плану биљежи велике успјехе, док свој приватни живот углавном држи далеко од очију јавности.

Ипак, прије пар година одлучила је да искрено проговори о једном од најтежих периода у животу, губитку мајке који је оставио дубок траг.

Како је открила, иако је прошло више од деценије од тог болног тренутка, туга није нестала, већ је и данас једнако снажна.

"За друго не знам, цио живот сам гледала једну жену која је радила све сама, моја мама. Можда имам и због тога проблем у приватном животу. Ја сам ја. Све знам сама, чак и оно што не треба или не морам. То зна да буде проблем неким мушкарцима, али и неким женама, ја сам у ствари мушкарац", почела је Сенидах.

Додала да је посљедња два албума посветила управо њој.

"Искрено причам, 'Без тебе' је први албум без маме. Била је једна пјесма на албуму, подсјећала ме је на њу. Када сам радила у студију одмах су почеле сузе, одмах сам знала да ћу је тако назвати, и албум сам јој посветила. Други албум 'За тебе', може бити и за моју душу, али је посвећен њој, јер она је увијек говорила: 'Дај ми нешто живље, дај ми нешто веселије', а на другом албуму имам пуно таквих живљих пјесама, може да се нађе. Вољела је позитивнију музику", испричала је пјевачица.

Сенидах је признала да јој је мајка била највећа подршка и особа која је обликовала њен карактер.

"Од њене смрти је прошло десет година. Није лако. Ни данас није лако. Тада мислиш да нећеш преживјети, ако се њој нешто деси, идем и ја за њом, али оно, ту си, идеш дан за даном. Као лакше је, али сјетиш се успомена и питаш се 'Гд‌је је та особа? Гд‌је је та особа и зашто је нема?' Није лако, поготово када имаш теже дане. Баш је тешко, али не смијеш да се препустиш тим моментима", открила је за портал "Нова", а преноси "ЦДМ".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

