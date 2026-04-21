Мајка Миљане Кулић у болници, познато зашто је хоспитализована

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивша ријалити учесница и мајка Миљане Кулић Марија Кулић примљена је у болницу и већ неколико дана налази се на одјељењу кардиологије.
Марија се прије неколико година борила са карциномом, али је након дужег лијечења које је укључивало неколико операција, хемиотерапије и зрачење успјела да побједи опаку болест.
Кулићка од тада редовно иде на контроле и ништа не препушта случају када је здравље у питању. У посљедње вријеме била је забринута због неправилног срчаног рада и честих аритмија због чега је сада подвргнута кардиолошким испитивањима.
У болници сам због испитивања, имам прескоке и аритмију. Бићу овде док не обавим све претраге и анализе - открила је Марија.
Сцена
Боравак у болници је не спречава да буде активна на друштвеним мрежама, а поред редовног дружења са пратиоцима на Тиктоку Марија је активна и на новом Јутјуб каналу њене ћерке Миљане, која је редовно посјећује у болници.
Љекари су Марији савјетовали да избјегава стресне ситуације, а она је ријешила да се окрене здравијем начину живота и поведе рачуна о исхрани, али и да почне да вјежба. У томе ће јој помоћи ћерка Ана која је фитнес инструктор, а за Марију ће осмислити посебан план исхране и вјежби.
О повратку у ријалити Марија не размишља јер јој је доста стреса и нервирања.
- Не занима ме ријалити, не бих могла да поднесем нервирање због Миљане, могла бих једино да уђем сама да коментаришем друге, са њом више не. Кад је она кући, мирна сам и не нервирам се - била је искрена Марија, која је недавно Миљаниног бившег дечка Ненада Мацановића Бебицу добила на суду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
14
13
02
13
00
12
56
12
48
Тренутно на програму