Мајка Миљане Кулић у болници, познато зашто је хоспитализована

21.04.2026 11:53

Бивша ријалити учесница и мајка Миљане Кулић Марија Кулић примљена је у болницу и већ неколико дана налази се на одјељењу кардиологије.

Марија се прије неколико година борила са карциномом, али је након дужег лијечења које је укључивало неколико операција, хемиотерапије и зрачење успјела да побједи опаку болест.

Кулићка од тада редовно иде на контроле и ништа не препушта случају када је здравље у питању. У посљедње вријеме била је забринута због неправилног срчаног рада и честих аритмија због чега је сада подвргнута кардиолошким испитивањима.

У болници сам због испитивања, имам прескоке и аритмију. Бићу овде док не обавим све претраге и анализе - открила је Марија.

Миљана Кулић објавила тужне вијести

Боравак у болници је не спречава да буде активна на друштвеним мрежама, а поред редовног дружења са пратиоцима на Тиктоку Марија је активна и на новом Јутјуб каналу њене ћерке Миљане, која је редовно посјећује у болници.

Љекари су Марији савјетовали да избјегава стресне ситуације, а она је ријешила да се окрене здравијем начину живота и поведе рачуна о исхрани, али и да почне да вјежба. У томе ће јој помоћи ћерка Ана која је фитнес инструктор, а за Марију ће осмислити посебан план исхране и вјежби.

О повратку у ријалити Марија не размишља јер јој је доста стреса и нервирања.

- Не занима ме ријалити, не бих могла да поднесем нервирање због Миљане, могла бих једино да уђем сама да коментаришем друге, са њом више не. Кад је она кући, мирна сам и не нервирам се - била је искрена Марија, која је недавно Миљаниног бившег дечка Ненада Мацановића Бебицу добила на суду.

