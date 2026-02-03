Од Миљане Кулић ни трага ни гласа: Марија открила да ли је њена кћерка на психијатрији

Извор:
Телеграф
03.02.2026
10:19
Коментари:0
Ријалити звијезда, Миљана Кулић, наводно је у суботу хитно примљено у Специјалну болницу за психијатријске болести надомак Ниша.
Ова вијест забринула је многе, јер су фанови ријалтија жељни да гледају Миљану још откако је дисквалификована из "Елите 9".
Србија
Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави
Марија Кулић огласила се након навода да је њена ћерка хоспитализована и демантовала ове наводе.
Истакла је да Миљана Кулић тренутно спрема свој Јутјуб канал и да вриједно ради на новим пројектима.
- Можда би неко волио да је тако. Ја вас обавјештавам о свему што се нас тиче. Миљана увелико спрема свој Јутјуб канал. Не појављује се на ТикТоку да би гледаност канала била већа. Спремите се, убрзо - поручила је Марија Кулић.
Бања Лука
Дијелови Бањалуке данас остају без воде, а ови без струје
Ипак, Миљана Кулић није виђена онлајн откако су се појавили ови наводи, а није се ни она лично огласила.
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
03
10
58
10
57
10
52
10
47
Тренутно на програму