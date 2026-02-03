Ово је једина пјесма коју је Цеца отпјевала на страном језику

Извор:
Мондо.рс
03.02.2026
09:32
Коментари:0
Каријеру Светлане Цеце Ражнатовић обиљежили су бројни хитови, а поједине нумере снимила је и са колегама.
Ипак, многи су заборавили и да је својевремено укрстила глас и са лијепом глумицом Иваном Жигон, а њихов дует, иако су га многи заборавили, сада је поново преплавио мреже.
Те давне 1994. Цеца је у студио ушла са Жигон када су препјевале чувени хит "Бандидо".
Свијет
Аларми у НАТО: Пресретнут руски авион са необичним наоружањем
Оригиналну нумеру отпевале су сестре Тони и Енкарна Салазар – познатије као "Азукар Морено" на Евровизији 1990, у Загребу.
Својом изведбом, Цеца и Ивана направиле су посебну пометњу, али синглу није пронађено мјесто ни на једном пјевачицином албуму, а обје познате даме се нису никада огласиле поводом ове колаборације, те није јасно како је дошло до ове идеје, преноси "Мондо".
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
16 ч1
Најновије
Најчитаније
11
03
10
58
10
57
10
52
10
47
Тренутно на програму