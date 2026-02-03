Logo
Ово је једина пјесма коју је Цеца отпјевала на страном језику

Извор:

Мондо.рс

03.02.2026

09:32

Коментари:

0
Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Каријеру Светлане Цеце Ражнатовић обиљежили су бројни хитови, а поједине нумере снимила је и са колегама.

Ипак, многи су заборавили и да је својевремено укрстила глас и са лијепом глумицом Иваном Жигон, а њихов дует, иако су га многи заборавили, сада је поново преплавио мреже.

Те давне 1994. Цеца је у студио ушла са Жигон када су препјевале чувени хит "Бандидо".

Шпанци пресрели руски авион

Свијет

Аларми у НАТО: Пресретнут руски авион са необичним наоружањем

Оригиналну нумеру отпевале су сестре Тони и Енкарна Салазар – познатије као "Азукар Морено" на Евровизији 1990, у Загребу.

Својом изведбом, Цеца и Ивана направиле су посебну пометњу, али синглу није пронађено мјесто ни на једном пјевачицином албуму, а обје познате даме се нису никада огласиле поводом ове колаборације, те није јасно како је дошло до ове идеје, преноси "Мондо".

Тагови:

Цеца Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

