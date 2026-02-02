Карлос Алкараз живи у малом стану са родитељима: Мушема на столу и баштенске столице у дневном боравку

Извор:
Блиц
02.02.2026
22:26
Карлос Алкараз већ је уписао своје име златним словима у историју тениса. У својој колекцији поседује највредније трофеје, а само од професионалног бављења спортом зарадио је милионе евра.
Његови спонзорски уговори са најпрестижнијим свјетским брендовима, међу којима су Нике, Лоуис Витон, Келвин Клајн и Ролекс, додатно потврђују његов статус глобалне спортске звијезде.
Ипак, упркос свему томе, млади Шпанац и даље води живот обичног младића – живи у дому својих родитеља у Ел Палмару, у близини Мурсије, изнад једног ресторана који продаје кебаб.
У недавном документарцу, Алкараз је отворено подијелио дијелове свог приватног живота, а већ најавни видео снимци открили су занимљиве детаље.
– Овдје спавам, ово је моја соба. За људе који се питају гдје чувам трофеје, одговор је овдје – рекао је Карлитос, док је показивао пехар намијењен шампиону Вимблдона.
Породица посједује пространи дуплекс, који је недавно реновиран, а како преносе инострани медији, Карлос највише времена проводи у једној од четири собе на доњем спрату када борави у родном граду.
– Млад сам и имам своје хирове, али сам веома природан, нормалан, скроман. Ако ми се нешто допадне, трудим се да то купим, али на крају се мој отац побрине за све – признао је Алкараз у једној од ретких интимних исповести, преноси Стил.
Шпански медији претходно су открили да, када борави на академији свог тренера Хуана Карлоса Ферера, Карлос вријеме проводи у монтажној дрвеној кући површине око 90 квадратних метара.
Недавно се на његовом Инстаграму појавила фотографија стана у којем живи, која је привукла пажњу јавности, између осталог и због детаља попут мушеме која прекрива сто.
Иако је у свијету спорта постао милионер – играјући тенис, Алкараз је до сада зарадио скоро 18 милиона фунти – његова свакодневица и даље одише једноставношћу и приземношћу, што га чини другачијим од многих спортских звијезда које већ у младости живе у луксузним вилама и ексклузивним апартманима.
