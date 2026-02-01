Новак Ђоковић у три ријечи распаметио цијелу Србију - ФОТО

Извор:
Агенције
01.02.2026
16:56
Коментари:0
Наш тенисер Новак Ђоковић се огласио на друштвеној мрежи Инстаграм, неколико сати након пораза у великом финалу Аустралијан опена од Карлоса Алкараза (3:1).
Био је Новак на два освојена сета до историје и 25. Грен слем титуле, али је на крају Алкараз био тај који се радовао у Мелбурну.
Послије меча је Ђоковић одржао јако занимљиву конференцију за медије, након чега се и огласио на друштвеној мрежи Инстаграм.
Иначе, након меча је Новак прве импресије на српском језику посветио управо Богу, а истакао је да он за њега има планове, које он мора да прихвати.
