Новак Ђоковић у три ријечи распаметио цијелу Србију - ФОТО

Извор:

Агенције

01.02.2026

16:56

Коментари:

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Dita Alangkara

Наш тенисер Новак Ђоковић се огласио на друштвеној мрежи Инстаграм, неколико сати након пораза у великом финалу Аустралијан опена од Карлоса Алкараза (3:1).

Био је Новак на два освојена сета до историје и 25. Грен слем титуле, али је на крају Алкараз био тај који се радовао у Мелбурну.

Послије меча је Ђоковић одржао јако занимљиву конференцију за медије, након чега се и огласио на друштвеној мрежи Инстаграм.

Иначе, након меча је Новак прве импресије на српском језику посветио управо Богу, а истакао је да он за њега има планове, које он мора да прихвати.

Објава Новака Ђоковића на Инстаграму
Објава Новака Ђоковића на Инстаграму

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Карлос Алкараз

