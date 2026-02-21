Logo
Large banner

Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

21.02.2026

20:26

Коментари:

0
Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника
Фото: Pixabay

Од 2024. године Њемачка дозвољава улазак до 25.000 неквалификованих радника годишње на краткотрајни рад од неколико мјесеци.

Међутим, према извјештају листа Welt ам Sonntag, ниједна државна институција заправо не зна ко је од тих људи након истека посла заиста напустио земљу.

Систематски преглед о томе да ли се радни мигранти из земаља у развоју враћају у домовину уопште не постоји – ни Савезна влада ни друге власти не прате ко одлази, а ко остаје.

Програм који нико не контролише

Бивша “семафор” влада увела је 2024. године “краткотрајно контингентно запошљавање”. Програм омогућава странцима рад без стручних квалификација или познавања језика у трајању до осам мјесеци.

У 2025. години: Савезна агенција за рад издала је 14.963 одобрења.

Реалност: Агенција не биљежи колико је тих људи стварно ушло у земљу, нити ко је изашао након истека дозволе.

Министарство спољних послова потврдило је да је у 2025. години издато око 7.650 националних виза у склопу овог програма. Највише подносилаца захтјева дошло је из Вијетнама, Киргистана, Грузије, са Косова, из Узбекистана и Турске. Но, ни ово министарство нема евиденцију о њиховом повратку.

Азил одмах по доласку на аеродром

Институције попут Савезне канцеларије за миграције и избјеглице (БАМФ) такође не прате уласке и изласке ове групе радника. Према писању новина, забиљежени су случајеви на аеродрому у Франкфурту гд‌је мигранти са важећом радном визом, одмах по доласку на шалтер за контролу пасоша, подносе захтјев за азил.

Шокантни подаци БАМФ-а показују размјере проблема: Сваки шести тражилац азила у Њемачку је ушао са важећом визом, преноси Телеграф.

Од 87.787 нових тражилаца азила у првих девет мјесеци прошле године, њих 13.700 ушло је легално са визом, а потом остало у земљи тражећи азил.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

vize

Радници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Економија

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

7 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Јанаф добио америчку лиценцу до 20. марта, нафта може до НИС-а

11 ч

0
Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи

Економија

Макрон о царинама: "Није лоше имати Врховни суд"

11 ч

0
Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

Економија

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Најмлађи не одустају од подршке Борцу

21

31

У Риму исписане свастике и нацистички симболи

21

19

Извиждана химна БиХ у Борику

21

11

Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21

01

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner