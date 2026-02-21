Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

21.02.2026
20:26
Од 2024. године Њемачка дозвољава улазак до 25.000 неквалификованих радника годишње на краткотрајни рад од неколико мјесеци.
Међутим, према извјештају листа Welt ам Sonntag, ниједна државна институција заправо не зна ко је од тих људи након истека посла заиста напустио земљу.
Систематски преглед о томе да ли се радни мигранти из земаља у развоју враћају у домовину уопште не постоји – ни Савезна влада ни друге власти не прате ко одлази, а ко остаје.
Бивша “семафор” влада увела је 2024. године “краткотрајно контингентно запошљавање”. Програм омогућава странцима рад без стручних квалификација или познавања језика у трајању до осам мјесеци.
У 2025. години: Савезна агенција за рад издала је 14.963 одобрења.
Реалност: Агенција не биљежи колико је тих људи стварно ушло у земљу, нити ко је изашао након истека дозволе.
Министарство спољних послова потврдило је да је у 2025. години издато око 7.650 националних виза у склопу овог програма. Највише подносилаца захтјева дошло је из Вијетнама, Киргистана, Грузије, са Косова, из Узбекистана и Турске. Но, ни ово министарство нема евиденцију о њиховом повратку.
Институције попут Савезне канцеларије за миграције и избјеглице (БАМФ) такође не прате уласке и изласке ове групе радника. Према писању новина, забиљежени су случајеви на аеродрому у Франкфурту гдје мигранти са важећом радном визом, одмах по доласку на шалтер за контролу пасоша, подносе захтјев за азил.
Шокантни подаци БАМФ-а показују размјере проблема: Сваки шести тражилац азила у Њемачку је ушао са важећом визом, преноси Телеграф.
Од 87.787 нових тражилаца азила у првих девет мјесеци прошле године, њих 13.700 ушло је легално са визом, а потом остало у земљи тражећи азил.
