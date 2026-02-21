Logo
Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

Агенције

21.02.2026

09:50

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина
Фото: Tanjug / AP / Damian Dovarganes

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да Сједињене Америчке Државе не планирају да враћају новац компанијама због царина које су прошле године уведене низу страних земаља, а које је амерички Врховни суд пресудом у петак поништио.

Трамп је, на конференцији за новинаре у Бијелој кући, одговарајући на питање да ли ће бити повраћаја новца компанијама због пресуде Врховног суда, рекао да његов тим не планира да врати новац.

"Претпостављам да ће се то морати да суде наредне двије године. Дакле, они напишу ову ужасну, погрешну одлуку, потпуно погрешну. Готово је као да је нису написали паметни људи. На крају ћемо бити на суду наредних пет година", рекао је Трамп.

Повраћаји новца се очекују јер ће амерички увозници, који су плаћали царине током прошле године док је ова царинска политика била на снази, вјероватно тражити повраћај новца од Америчке агенције за царине и граничну заштиту.

САД ће можда бити обавезне да врате милијарде долара увозницима који су платили царине ИЕЕПА-е, иако су неки увозници можда већ пребацили трошкове на потрошаче или друге.

Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних царина широм свијета.

Трамп је упозорио да ће земље, за које се вјерује да су лоше поступале према Сједињеним Америчким Државама када је ријеч о економији, "платити цијену за лоше поступање" према САД.

"А земље које су биле добре према нама биће веома добро третиране", додао је Трамп.

Он је поновио да су страни интереси утицали на одлуку Врховног суда да укине царине које је увео страним земљама током прошле године.

"Мислим да стране интересе представљају људи за које вјерујем да имају превелики утицај. Они имају велики утицај на Врховни суд, да ли је то кроз страх, поштовање или пријатељства, не знам. Али познајем неке од људи који су били укључени са друге стране и не свиђају ми се. Мислим да су прави љигавци", закључио је Трамп.

