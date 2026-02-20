Поскупљује жељезнички превоз: Укидају се и повластице

Извор:
АТВ
20.02.2026
13:08
Коментари:0
Жељезнице ФБиХ обавијестиле су јавност да ће од 01. марта 2026. године повећати цијене превоза у путничком саобраћају за 20 одсто.
Истовремено, укинуће комерцијалне повластице у висини од 50%, за превоз групе од 30 и више путника.
Како је речено, цијене превоза повећаће се због раста трошкова воза, који укључују цијену струје, горива, мазива, одржавања и цијену рада.
Регион
Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима
"Задњи пут Жељезнице ФБиХ су извршиле минималну корекцију цијена 2022. године и то само за релације до 30 километара. Прије тога, у периоду од 2012. до 2020. године, само једном су повећале цијену услуга у путничком саобраћају за 20%", навели су из предузећа и додали:
"Такође, Одбор групације јавног превоза путника при Привредној комори ФБиХ тражио је усклађивање цијена жељезница са цијенама друмског саобраћаја. Према упоредним анализама, цијене превоза у жељезничком саобраћају за адекватну тарифну категорију и ранг воза, у просјеку су ниже за 41 до 51% од цијене друмског саобраћаја".
Уз повећање цијена, Жељезнице ФБиХ планирају да подигну квалитет услуге у путничком саобраћају и олакшају путницима куповину карте, те је покренут поступак јавне набавке за Имплементацију система за електронску наплату карата. Увођење дигиталног система продаје и наплате карата значајно ће олакшати процес куповине карата путницима, уз истовремену оптимизацију пословања ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево.
Савјети
Зашто није препоручљиво куповати већ исјечен хљеб?
Са аспекта путника, дигитализација треба донијети значајно побољшање квалитета услуге, кроз могућност онлајн куповине карата, путем мобилног телефона или на друге начине, бржи улазак у воз путем QR кода, могућност резервације сједишта, једноставније поврате и измјене карата, као и стварање професионалнијег и модернијег имиџа ЖФБиХ.
"Електронски систем продаје карата представља важну основу за интеграцију жељезничког саобраћаја са туризмом, посебно у оквиру развоја пројекта туристичких возова. На овај начин омогућиће се онлајн продаја туристичких пакета (воз + излет + додатне услуге), повезивање са туристичким агенцијама и платформама, те продаја карата страним туристима прије њиховог доласка у Босну и Херцеговину", кажу и настављају:
"Дигитални систем треба осигурати тачне и реалне податке о путничком саобраћају, укључујући прецизан број путника по линији, возу, дану и релацији, као и реалну слику попуњености возова. Ови подаци представљају квалитетну основу за планирање реда вожње и капацитета, олакшава планирање и оправдање субвенција, јер омогућава прецизно доказивање броја путника на линијама од интереса Федерације Босне и Херцеговине, јасно раздвајање комерцијалних и субвенционисаних линија, те јачу аргументацију за повећање буџетских издвајања".
Из Жељезница ФБиХ наводе да увођење овог дигиталног система представља и припрему за будућу модернизацију, укључујући интеграцију са другим видовима јавног превоза, увођење јединствене транспортне карте у ФБиХ, паметних картица и дигиталних новчаника.
Градови и општине
Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву
"Један од стратешки важних пројеката јесте и изградња нових жељезничких стајалишта на подручју Кантона Сарајево. У сарадњи с надлежним општинама и институцијама Кантона Сарајево планирана је изградња укупно 18 модерних жељезничких стајалишта, распоређених на кључним дионицама жељезничке мреже", поружују из Жељезница ФБиХ.
Изразили су увјерење да ће нова стајалишта допринијети бољој интеграцији жељезнице с осталим видовима јавног превоза, смањењу саобраћајних гужви, те подстицању кориштења еколошки прихватљивих облика транспорта.
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму