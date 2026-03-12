Нетанјаху: Ближи се тренутак

Извор:
Агенције
12.03.2026
22:02
Коментари:0
Иран више није иста земља након готово двије седмице заједничких америчко-израелских напада, изјавио је данас израелски премијер Бењамин Нетанјаху, додајући да ското сваког дана од почетка рата разговара са америчким предсједником Доналдом Трампом.
"Циљ је да зауставимо Иран да премјести нуклеарне и балистичке пројекте испод земље. Радимо и на унапређењу још једног циља, а то је да створимо услове који ће омогућити иранском народу да уклони окрутни тирански режим који их је тлачио скоро педесет година", рекао је Нетанјаху током првог јавног обраћања након што су Сједињене Америчке Државе и Израел покренуле нападе на Иран, преноси Тајмс оф Израел.
Додао је да је, поред тога, потребно и да Иранци изађу на улице.
"Поручујем иранском народу: Ближи се тренутак када ћете моћи да кренете на нови пут слободе. Тај тренутак се ближи. Стојимо уз вас", рекао је израелски премијер.
БиХ
Свијет у рату за нафту, а код Хајре у Барама нафта тече у ријеку
Навео је да, упркос свему, нема гаранције да ће ирански народ подићи устанак након што Израел "створи услове" за промјену режима.
"Можете некога довести до воде, али не можете га натјерати да пије. Створићемо оптималне услове да то урадимо, укључујући ваздушне нападе као што смо радили јуче, као што радимо ових дана, да покушамо да им дамо простор који им је потребан да изађу на улице", навео је израелски премијер.
Он је навео да се задају "тешки ударци" Иранској револуционарној гарди (ИРГЦ) и паравојним снагама Басиџ, додајући и да ће либанска група Хезболах "платити високу цијену за своју агресију".
"Хезболах осјећа снагу наших удараца, а осјетиће и још више. Удруживањем снага без преседана између Израела и Сједињених Држава, постигли смо огромна достигнућа која мењају равнотежу снага на Блиском истоку, па чак и изван њега", рекао је он.
Свијет
Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји
Поновио је своју тврдњу да су иранске војне амбиције изискивале брзу кампању САД и Израела.
- Да нисмо одмах реаговали, у року од неколико мјесеци иранска индустрија смрти би постала имуна на било какав напад. Стога смо заједно ушли у борбу да наставимо оно што смо започели и да спријечимо Иран да развије нуклеарно оружје - навео је премијер Израела.
Кад је ријеч о новим савезима Израела са земљама Блиског истока, Нетанјаху је рекао да такви савези не би били #Ових дана, мој тим и ја плетемо додатне савезе са земљама у региону, савезе који би прије само неколико недјеља изгледали као измишљени", навео је Нетанјаху, не прецизирајући са којим земљама Израел прави савезништва.
Поновио је да са Трампом има сјајан однос.
"Створили смо савез за разлику од било којег раније са САД, савез са нашим великим пријатељем, мојим личним пријатељем, предсједником Трампом. Разговарамо скоро сваки дан. Говоримо слободно, размјењујемо идеје и савјете и заједно доносимо одлуке", рекао је Нетанјаху.
Према његовим ријечима, Трамп му је недавно поручио да њихов однос "сто пута јачи" од било ког односа између неког америчког предсједника и израелског премијера.
"Не размишљамо само о нашим земљама, нити само о овој генерацији. Ми размишљамо о будућим генерацијама, о будућности човјечанства", наводно је Трамп поручио Нетанјахуу.
Свијет
Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог
Упитан за стање иранског врховног лидера Моџтаве Хамнеија и лидера Хезболаха Наима Касема, Нетанјаху је рекао да се "не би кладио у животно осигурање" њих двојице.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму