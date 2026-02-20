Logo
Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница

АТВ

АТВ

20.02.2026

12:21

Crna čokolada
Фото: Unsplash

Младеновачко предузеће ТЗР & Катарина, које се бави производњом какаа, чоколаде и кондиторских производа огласило је другу продају своје имовине методом јавног надметања у оквиру стечајног поступка.

Понуђена је покретна имовина која обухвата комплетну опрему за производњу какаа, чоколаде и кондиторских производа у мјесту Ковачевац.

Учионица

Регион

Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

Процјена вриједности имовине прелази 3,8 милиона динара без обрачунатог ПДВ-а. Прву цјелину чини опрема процијењена на 1.357.700 динара, док је почетна цијена на јавном надметању 271.540 динара. Друга цјелина процијењена је на 2.520.300 динара, са почетном цијеном од 504.060 динара.

Како се наводи у огласу стечајног управника, имовина се продаје у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у прописаном року, док ће најповољнијим понуђачем бити проглашен учесник који понуди највишу цијену.

Аутопутеви Републике Српске-13092025

Република Српска

Возачи позвани на опрез: Од понедјељка активности на ауто-путу Бањалука-Градишка

Заинтересовани купци могу разгледати опрему уз претходну најаву, а детаљни услови продаје, рокови за уплату депозита и датум одржавања јавног надметања дефинисани су у огласној документацији.

У случају да продаја не успије, стечајни управник задржава право да организује ново надметање или примијени други модел уновчења имовине, у складу са законом.

Ова продаја представља покушај намирења повјерилаца кроз уновчење преостале имовине предузећа које се нашло у стечају услед финансијских потешкоћа.

(Каматица)

Србија

