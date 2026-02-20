Logo
Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

Извор:

Телеграф

20.02.2026

12:07

Фото: Pixabay

Нешто прије 11.30 у источном дијелу Загреба нестало је струје.

Како портал дневник.хр сазнаје од грађана, без струје је остала Горња Дубрава.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Провокација бошњачких странака и недостатак знања да ријеше проблеме у ФБиХ

"Школа је у мраку, колико видим и околне улице, семафори, све", јавио је један читалац.

Због недостатка струје у школи, дјецу су пустили с наставе, није ни школско звоно радило, па су по дјецу ишли од учионице до учионице.

Дневник.хр из ХЕП-а сазнаје да се ради о квару у околини Грижанске улице.

илу-јетра-18092025

Здравље

Масну јетру има и свака 5. мршава особа: Ово су подмукли симптоми

"Детектовали смо квар, радници су на терену и требало би брзо бити готово".

