Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

Извор:
Телеграф
20.02.2026
12:07
Нешто прије 11.30 у источном дијелу Загреба нестало је струје.
Како портал дневник.хр сазнаје од грађана, без струје је остала Горња Дубрава.
"Школа је у мраку, колико видим и околне улице, семафори, све", јавио је један читалац.
Због недостатка струје у школи, дјецу су пустили с наставе, није ни школско звоно радило, па су по дјецу ишли од учионице до учионице.
Дневник.хр из ХЕП-а сазнаје да се ради о квару у околини Грижанске улице.
"Детектовали смо квар, радници су на терену и требало би брзо бити готово".
