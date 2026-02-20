Кошарац: Провокација бошњачких странака и недостатак знања да ријеше проблеме у ФБиХ

20.02.2026
12:04
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је потписивање споразума странака из Федерације БиХ /ФБиХ/ у Бањалуци чин провокације и недостатак њихове смјелости, храбрости, визије и знања да рјешавају нагомилане проблеме у ФБиХ.
На тај начин, указао је он, покушавају свом све малобројнијем гласачком тијелу продати лажну слику о патриотизму.
Хроника
Маскирани нападачи претукли функционера
"Реалност је да су показали да су потпуно неспретни у вршењу власти. Нису знали да се изборе са мишевима, змијама и жохарима у Сарајеву, а да не говоримо о проблему градског саобраћаја. Сада би да провоцирају у Бањалуци", рекао је Кошарац.
Он је оцијенио да их то што бјеже у Бањалуку неће амнестирати од властите одговорности за проблеме у Сарајеву.
"Покушавале су раније сличном методом и неке друге политичке странке, па их нема на мапи политичког живота Српске. Нека се не заваравају", рекао је Кошарац.
Према његовим ријечима, Републику Српску не занимају њихове провокације и дилетантски покушаји играња политике, јер су недорасли.
Свијет
Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед
"Српска у свим изборним процесима показује државни и демократски капацитет. Сви грађани Српске су равноправни и бирају своје представнике. То што су политички субјекти из ФБиХ у континуитету загледани у Српску, није наш проблем. Српска њих игнорише", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Странаке из ФБиХ - СДП, НиП, НЕС, "Напријед" и ПДА потписале су у Бањалуци споразум којим је предвиђен заједнички наступ на општим изборима у октобру ове године.
Кошарка
45 мин0
Друштво
50 мин0
Занимљивости
53 мин0
Занимљивости
54 мин0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
25
12
21
12
21
12
15
Тренутно на програму