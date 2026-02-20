Маскирани нападачи претукли функционера

Извор:
Нишлија Л.А.(23) ухапшен је због сумње да је са још двојицом саучесника претукао Д.Л., спортског функционера из Алексинца, наведено је из Основног јавног тужилаштва у том граду.
Синоћ је по налогу тужилаштва, одређено је задржавање до 48 часова Л.А. (23) због сумње да је маскиран са још двојицом саучесника претукао Д.Л. из Алексинца задавши му више удараца рукама и ногама у главу и тијело усљед којих је задобио лаке тјелесне повреде.
Осумњичени ће у року од 48 часова од тренутка задржавања бити саслушан пред тужилаштвом у Алексинцу.
Мада се тужилаштво не изјашњава о мотиву напада, алексиначка јавност је забринута да је овај обрачун наставак инцидената који су задњих неколико мјесеци учестали у овом граду.
Точак насилних догађаја покренуо се 10. августа прошле године када су тројица Алексинчана претукла Дарка Јанковића званог Чикаго (47). Полиција је одмах пронашла починиоце и ухапсила К.М. (23), Ф.П. (42) и Н.С. (49). Они су у шетачкој зони у Алексинцу задали више ударца Дарку због чега им се на терет ставља кривично дјело насилничко понашање у саизвршилаштву.
Јанковић је задобио лаке тјелесне повреде углавном у пределу лица и убрзо је пуштен из болнице. Узимајући у обзир његов досије, мотив обрачуна био је јасан. Наиме, он је осуђиван јер је прије 11 година убио Сашу Дудића. То убиство повезивано је са обрачуном алексиначких криминалних група јер је баш Дудић био свједок убиства Александра Јоцића (29) за шта је касније правноснажно на 20 година осуђен Јанковићев кум Мића Урошевић. Јанковићу је прије 19 година бачена бомба у спаваћу собу, пуком срећом избјегао је смрт јер је спавао у другој просторији.
Међу ухапшенима за напад на Чикага био је К.М. син Александра Милошевића знаног као Јојка који већ 8. јануара постаје актер новог обрачуна у центру Алексинца. Милошевић са групом пријатеља упада у кафић у пјешачкој зони у центру Алексинца са групом мушкараца од којих је један имао пиштољ и напада припаднике супарничке групе.
Према свједочењу мештана овог града, све се десило око 21.30 сат када је како наводе, група “набилдованих младића” блокирала ресторан и напала госте.
"Блокирали су улаз и излаз ресторана тако да нико није могао ни да уђе ни да изађе десетак минута. Очигледно је било да су некога тражили а када су га уочили настала је туча. Нападнута су тројица мушкараца од којих је један успио да побjегне кроз задња врата ресторана. Тамо су га дочекали момци на квад моторима и кренули да га јуре по Алексинцу као у најстрашнијим крими филмовима. Газда ресторана је покушао да смири ситуацију али безуспjешно. Они су тог дана трагали за момком кога су означили као шефа супарничког плана", наводи се у изјави Алексинчана који тврде да су присуствовали овом догађају.
Милошевић након овог обрачуна бjежи, али му полиција након једномjесечног интензивног рада улази у траг и пре неколико дана га хапси у Београду. Са кривичном пријавом за насилничко понашање приведен је ОЈТ које му је одредило притвор. Милошевић је иначе заједно са својим братом ухапшен 2021. године јер их је Горан Џонић означио као убице породице Ђокић, што се показало као лажна оптужба, преноси Информер.
Само четири дана након хапшења Милошевића, нови обрачун потреса Алексинац. Према свjедочењу мjештана који су се обратили медијима, усред бела дана претучен је мушкарац који се такође повезује са алексиначким криминалним миљеу.
"Мене баш брига ко је у праву али ми овдје имамо дјецу. Не можемо да прихватимо као нормално да се пуца и пребија а у кафићу заробљавају људи. Читав дан полиција је под ротацијама кружила градом, сви смо у страху да ће неко бити убијен - прокоментарисала је у писму упућеном новинарима догађај од 11. фебруара једна Алексинчанка чији је идентитет познат редакцији.
