Logo
Large banner

БиХ добија још један ауто-пут: Ово је траса

Извор:

АТВ

20.02.2026

11:20

Коментари:

0
БиХ добија још један ауто-пут: Ово је траса

Изградња нове саобраћајнице у ФБиХ улази у нову фазу, након што је у Градској управи Стоца одржан радни састанак о реализацији пројекта Јадранско-јонског пута на дионици Почитељ – Столац.

Градоначелник Стоца Стјепан Бошковић састао се с представницима ЈП Аутоцесте ФБиХ како би разговарали о наредним корацима у реализацији овог великог инфраструктурног пројекта, који би могао значајно промијенити саобраћајну мапу Херцеговине.

Састанак је организован у складу с ранијом Одлуком Владе ФБиХ о утврђивању јавног интереса за изградњу ове дионице, а након што су Аутоцесте ФБиХ објавиле јавни оглас за споразумно прибављање некретнина на подручју Стоца и Чапљине.

Почео процес откупа земљишта

На састанку су разматрани модели сарадње с локалном заједницом, динамика провођења поступака споразумног прибављања некретнина, као и наредни кораци с циљем убрзања реализације пројекта.

Посебан нагласак стављен је на:

  • транспарентну комуникацију с власницима некретнина
  • правовремену размјену информација између ЈП Аутоцесте ФБиХ и локалне заједнице
  • убрзање поступака експропријације

Подсјетимо, ЈП Аутоцесте ФБиХ недавно су објавиле јавни оглас за споразумно прибављање некретнина, чиме је практично започео процес откупа земљишта за изградњу Јадранско-јонског ауто-пута у Босни и Херцеговини.

Прва дионица дуга 23 километра

Оглас се односи на дионицу Почитељ – Столац, дугу око 23,5 километара, за коју се најдаље отишло у припремној документацији.

Управо зато ће овај дио први ући у фазу изградње, док су остале дионице Јадранско-јонског ауто-пута још у ранијим фазама припреме.

Ово је уједно и ауто-пут за чију градњу је интерес исказала америчка компанија Бехтел, један од највећих свјетских инфраструктурних извођача, што додатно потврђује стратешки значај пројекта.

Гдје иде нови ауто-пут

Јадранско-јонски ауто-пут ће се одвајати од Коридора 5Ц код Почитеља.

Док Коридор 5Ц наставља према Плочама, нови ауто-пут би водио:

  • према Стоцу
  • затим према Требињу
  • и даље према граници с Црном Гором

Укупна планирана дужина Јадранско-јонског ауто-пута кроз Босну и Херцеговину износи око 103 километра.

Траса, према идејном рјешењу, почиње на међурегионалном чвору Почитељ, гдје се повезује с ауто-путем на Коридору 5Ц, а завршава на граници с Црном Гором.

Дио великог европског коридора

Јадранско-јонски коридор представља један од најважнијих саобраћајних праваца у овом дијелу Европе и треба повезати Трст, Ријеку, Сплит, Плоче, Требиње/Дубровник, Црну Гору, Албанију и Грчку.

Тиме би Босна и Херцеговина добила нови стратешки правац који је директно повезује с јадранским и јонским подручјем.

Кључни инфраструктурни пројекат за Херцеговину

Дионица Почитељ – Столац пројектована је с два одвојена коловоза, четири саобраћајне траке, зауставном траком и раздјелним појасом између коловоза.

Учесници састанка у Стоцу изразили су спремност за наставак сарадње с циљем ефикасне реализације једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у Херцеговини.

Уколико се процес откупа земљишта буде одвијао без застоја, градња прве дионице могла би почети знатно брже него што се раније очекивало, чиме би овај пројект коначно прешао из планске у реализацијску фазу.

(Бизнисинфо.ба)

Подијели:

Таг :

autoput

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Na fotografiji je prikazan pelet

Економија

Цијена пелета отишла у небеса

2 ч

0
Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута

Економија

Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута

3 ч

0
Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

Економија

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

1 д

0
Добили сте отказ или затворили фирму: Сазнајте како до накнаде

Економија

Добили сте отказ или затворили фирму: Сазнајте како до накнаде

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

12

21

Компанија престаје да лети: Високи порези гасе милионе сједишта

12

21

Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница

12

15

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner