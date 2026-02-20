БиХ добија још један ауто-пут: Ово је траса

Извор:
Изградња нове саобраћајнице у ФБиХ улази у нову фазу, након што је у Градској управи Стоца одржан радни састанак о реализацији пројекта Јадранско-јонског пута на дионици Почитељ – Столац.
Градоначелник Стоца Стјепан Бошковић састао се с представницима ЈП Аутоцесте ФБиХ како би разговарали о наредним корацима у реализацији овог великог инфраструктурног пројекта, који би могао значајно промијенити саобраћајну мапу Херцеговине.
Састанак је организован у складу с ранијом Одлуком Владе ФБиХ о утврђивању јавног интереса за изградњу ове дионице, а након што су Аутоцесте ФБиХ објавиле јавни оглас за споразумно прибављање некретнина на подручју Стоца и Чапљине.
На састанку су разматрани модели сарадње с локалном заједницом, динамика провођења поступака споразумног прибављања некретнина, као и наредни кораци с циљем убрзања реализације пројекта.
Подсјетимо, ЈП Аутоцесте ФБиХ недавно су објавиле јавни оглас за споразумно прибављање некретнина, чиме је практично започео процес откупа земљишта за изградњу Јадранско-јонског ауто-пута у Босни и Херцеговини.
Оглас се односи на дионицу Почитељ – Столац, дугу око 23,5 километара, за коју се најдаље отишло у припремној документацији.
Управо зато ће овај дио први ући у фазу изградње, док су остале дионице Јадранско-јонског ауто-пута још у ранијим фазама припреме.
Ово је уједно и ауто-пут за чију градњу је интерес исказала америчка компанија Бехтел, један од највећих свјетских инфраструктурних извођача, што додатно потврђује стратешки значај пројекта.
Јадранско-јонски ауто-пут ће се одвајати од Коридора 5Ц код Почитеља.
Док Коридор 5Ц наставља према Плочама, нови ауто-пут би водио:
Укупна планирана дужина Јадранско-јонског ауто-пута кроз Босну и Херцеговину износи око 103 километра.
Траса, према идејном рјешењу, почиње на међурегионалном чвору Почитељ, гдје се повезује с ауто-путем на Коридору 5Ц, а завршава на граници с Црном Гором.
Јадранско-јонски коридор представља један од најважнијих саобраћајних праваца у овом дијелу Европе и треба повезати Трст, Ријеку, Сплит, Плоче, Требиње/Дубровник, Црну Гору, Албанију и Грчку.
Тиме би Босна и Херцеговина добила нови стратешки правац који је директно повезује с јадранским и јонским подручјем.
Дионица Почитељ – Столац пројектована је с два одвојена коловоза, четири саобраћајне траке, зауставном траком и раздјелним појасом између коловоза.
Учесници састанка у Стоцу изразили су спремност за наставак сарадње с циљем ефикасне реализације једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у Херцеговини.
Уколико се процес откупа земљишта буде одвијао без застоја, градња прве дионице могла би почети знатно брже него што се раније очекивало, чиме би овај пројект коначно прешао из планске у реализацијску фазу.
