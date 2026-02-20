Цијена пелета отишла у небеса

Извор:
РТС
20.02.2026
09:50
Коментари:0
Чак и они који су се добро спремили за зиму ових дана купују додатне количине огрева. За пелет на стовариштима у Србији све дуже листе чекања.
Иако је пелет почео да стиже на стоваришта, након продужених несташица, продаја је ограничена на џакове по домаћинству. Цијене за тону крећу се од 45.000, па до 52.000 динара. Најважније је да је сировинска база стабилна и да је производња стабилна, каже Марко Маринковић из ЈП "Војводинашуме".
Грађани који се грију на пелет забринути су јер снабдевање још није стабилно, а мораће да се грије до краја зиме.
Марко Маринковић из ЈП "Војводинашуме" каже за РТС да је ситуација са пелетом на стовариштима слична као на јесен .
Према његовим ријечим, пелета има довољно, али нема да сви купе количине које желе и обезбеде се за целу зиму.
"Имали смо у ранијем периоду кад су стоваришта била пуна. Испразнила су се на јесен. Најважније је да је сировинска база стабилна, производња је стабилна. Морамо да узмемо у обзир 20 дана јануара када није било производње што због празника, што због невремена, али произвођачи са тим калкулишу", навео је Маринковић.
Љубав и секс
Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите
Додаје да су тржишни услови такви да је цена 47.000 динара, а неки подаци показују да не би смјела да пређе 35.000 динара по тони. Међутим, како је истакао, свако користи прилику да заради, а тржишни услови то дозвољавају.
Маринковић објашњава да је дисбаланс настао у тренутку касне куповине. Очекује потпуну стабилизацију на тржишту у марту, а савјетује грађане који се грију на пелет да треба куповати огрев у априлу и мају када га на стовариштима има довољно, а и цијена је нижа.
Дописници РТС-а провјеравали су каква је ситуација на стовариштима у Смедереву и Пироту.
На стоваришту у Смедереву има пелета, али једна муштерија није могла да купи већу количину пелета, већ су продавци ограничили да свако може да купи по 20, 30 џакова како би већи број људи дошао до огрева. Цијена по тони је 45.000 динара, што је значајно скупље него што је било потребно издвојити током љета. Тада се цијена кретала око 35.000 динара по тони.
У Пироту грађани за тону пелета плаћају од 47.000 до чак 52.000. У реду за пелет су и грађани из других крајева. Жале се да посљедњих 15 дана нису могли да набаве пелет. Они који су огрев на вријеме обезбједили плаћали су и дупло јефтиније - 26.000 динара по тони. И у Пироту продавци пелета ограничили су продају на 20 џакова да би више људи могло да набови.
Маринковић је рекао да су се сигнали нормализације могли видјети већ крјем јануара. Очекује да ће доћи и до нормализације цена. Каже да иако је незахвално лицитирати, цијена не би требало да пређе 35.000 динара по тони. Сматра да ће држава реаговати и ограничити цене, како би заштитила тржиште.
Љубав и секс
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Економија
3 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
25
12
21
12
21
12
15
Тренутно на програму