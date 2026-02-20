Мазалица: Заједнички доћи до приједлога резолуције

20.02.2026
11:07
Коментари:4
Приједлог резолуције о осуди величања усташке идеологије шефа Клуба посланика СДС-а Огњена Бодироге, је чист доказ незнања, истакао је шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица за РТРС.
Мазалица додаје да је Бодирога током претходне седмице шефовима клубова коалиције предао приједлог резолуције са намјером да они ставе своје потписе и да га заједнички упуте у скупштинску процедуру. Како истиче, приједлог који је Бодирога дао није добар, те постоје проблеми не само у наслову већ и у неколико чланова, те додаје да се ради о једном незнању.
"По том његовом приједлогу испада само да режим у НДХ чинио злочине, а не читав систем НДХ и читаво друштво. Консултовао сам одређене стручњаке и историчаре који сматрају да такав приједлог не би требало упутити и усвојити у скупштинску процедуру и усвојити у Народној скупштини", каже Мазалица.
Каже, да је тај приједлог фокусиран искључиво да осуди насљеђе НДХ који су све више присутни не само у Хрватској већ и у БиХ.
"Мој приједлог њему је био да током идуће седмице одржимо неколико састанака, а довољан је и само један и да позовемо стручњаке. Ја сам му предложио представнике Центра за истраживање рата и ратних злочина, Центра за друштвено-политичка истраживања, филозофске факултете универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву, а ако треба и представнике Српске православне цркве, историчаре, интелектуалце", прича Мазалица.
Истиче да треба бити заједнички договор око учесника тако једног састанка и дођемо до једног приједлога који би био достојан усвајања Народној скупштини Републике Српске.
"Бодирога је рекао да они не вјерују нама, да они мисле да ми нећемо приступити тако једном задатку и да не желимо уопште да усвајамо приједлог резолуције. Ја сам рекао да гарантујем да ће СНСД и клуб посланика подржати овакву резолуцију, али ми желимо да учествујемо у њеној изради", наводи Мазалица.
Не само да учествујемо у изради једног текста, једне такве резолуције, Мазалица наводи него и да укључе већи број људи који ће својим знањем допринијети да такав приједлог резолуције буде одговарајући.
Тренутно на програму