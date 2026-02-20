Logo
Данас сједница Владе Републике Српске

АТВ

20.02.2026

07:02

Данас сједница Владе Републике Српске
Влада Републике Српске на данашњој сједници разматраће информацију о намјери додатног кредитног задужења према Пројекту унапређења здравствених система.

На дневном реду је информација о реализацији програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине - фаза један и иницијатива за припрему друге фазе програма, најављено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп наложио објављивање досијеа о НЛО

Пред министрима ће се наћи и информација о потреби израде идејног рјешења заштите од поплава од ријеке Босне и притока Спрече и Усоре на ширем подручју урбане просторне цјелине града Добоја.

Влада Републике Српске

