Трамп наложио објављивање досијеа о НЛО

Извор:
Агенције
20.02.2026
06:59
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је наложио Пентагону и другим надлежним агенцијама да започну процес идентификације и објављивања владиних докумената о ванземаљском животу и неидентификованим летећим објектима (НЛО).
- На основу огромног интересовања које је показано, наложићу министру одбране Питу Хегсету и другим релевантним одјељењима и агенцијама да започну процес идентификације и објављивања владиних досијеа везаних за ванземаљски живот, неидентификоване ваздушне феномене (UAP) и неидентификоване летеће објекте (НЛО), као и све остале информације повезане са овим веома сложеним, али изузетно занимљивим и важним питањима - написао је Трамп на мрежи „Truth Social“, пренио је NBC.
Фудбал
Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!
Његова објава услиједила је након интервјуа бившег америчког предсједника Барака Обаме у подкасту који води Брајан Тајлер Коен.
Обама је рекао да ванземаљци постоје, али је касније појаснио да сматра како „постоје добре шансе да постоји живот“ у свемиру, додајући да током свог мандата није видио доказе о постојању ванземаљаца.
На питање новинара о тим изјавама, Трамп је поручио да је Обама одао повјерљиве информације и оцијенио да „то не би требало да ради“.
Након саслушања 2024. године, Пентагон је саопштио да је примио стотине извјештаја о неидентификованим ваздушним феноменима, укључујући 21 случај који захтијева даљу анализу због аномалних карактеристика или понашања, али да нису пронађени докази о ванземаљској активности.
Градови и општине
Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац
Реагујући на Трампову директиву, министар одбране Пит Хегсет објавио је снимак екрана Трампове поруке уз емотиконе ванземаљца и поздрава.
На објаву су реаговали и поједини законодавци. Сенатор Џон Фетерман, алудирајући на серију „Досије Икс“, рекао је за „Фокс њуз“ да би објављивање „свих Досијеа Икс“ могло да буде двостраначко питање.
Посланица Ана Паулина Луна захвалила је Трампу и најавила могућа саслушања о тој теми.
Најновије
Најчитаније
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Тренутно на програму