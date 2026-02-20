Logo
Large banner

Трамп наложио објављивање досијеа о НЛО

Извор:

Агенције

20.02.2026

06:59

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је наложио Пентагону и другим надлежним агенцијама да започну процес идентификације и објављивања владиних докумената о ванземаљском животу и неидентификованим летећим објектима (НЛО).

Наредба Пентагону и агенцијама

- На основу огромног интересовања које је показано, наложићу министру одбране Питу Хегсету и другим релевантним одјељењима и агенцијама да започну процес идентификације и објављивања владиних досијеа везаних за ванземаљски живот, неидентификоване ваздушне феномене (UAP) и неидентификоване летеће објекте (НЛО), као и све остале информације повезане са овим веома сложеним, али изузетно занимљивим и важним питањима - написао је Трамп на мрежи „Truth Social“, пренио је NBC.

Страхиња Ераковић

Фудбал

Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!

Повод - Обамине изјаве

Његова објава услиједила је након интервјуа бившег америчког предсједника Барака Обаме у подкасту који води Брајан Тајлер Коен.

Обама је рекао да ванземаљци постоје, али је касније појаснио да сматра како „постоје добре шансе да постоји живот“ у свемиру, додајући да током свог мандата није видио доказе о постојању ванземаљаца.

На питање новинара о тим изјавама, Трамп је поручио да је Обама одао повјерљиве информације и оцијенио да „то не би требало да ради“.

Шта кажу подаци Пентагона

Након саслушања 2024. године, Пентагон је саопштио да је примио стотине извјештаја о неидентификованим ваздушним феноменима, укључујући 21 случај који захтијева даљу анализу због аномалних карактеристика или понашања, али да нису пронађени докази о ванземаљској активности.

владо глигорић

Градови и општине

Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

Реакције политичара

Реагујући на Трампову директиву, министар одбране Пит Хегсет објавио је снимак екрана Трампове поруке уз емотиконе ванземаљца и поздрава.

На објаву су реаговали и поједини законодавци. Сенатор Џон Фетерман, алудирајући на серију „Досије Икс“, рекао је за „Фокс њуз“ да би објављивање „свих Досијеа Икс“ могло да буде двостраначко питање.

Посланица Ана Паулина Луна захвалила је Трампу и најавила могућа саслушања о тој теми.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

NLO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

Кошарка

Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

10 ч

0
Демонстрације у Тирани

Свијет

Издато упозорење: "Напустите Иран"

10 ч

0
Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

Србија

Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

10 ч

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

Кошарка

АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

10 ч

0

Више из рубрике

Демонстрације у Тирани

Свијет

Издато упозорење: "Напустите Иран"

10 ч

0
Израел је напао: Полетјели борбени авиони

Свијет

Израел је напао: Полетјели борбени авиони

10 ч

0
Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Свијет

Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

11 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Бивши принц Ендру пуштен из притвора

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

50

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

08

46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

08

42

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

08

32

Срушио се војни авион, има мртвих

08

22

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner