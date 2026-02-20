Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Извор:
Информер
20.02.2026
08:11

Јутјуберу Баки Прасету украдене су ствари из запаљеног аутомобила, а он се огласио и открио да када је дошао до возила није затекао ништа.
Баки Прасету прије четири дана запаљен је аутомобил у насељу Београд на води, гдје јутјубер и живи. У јавности се због овог инцидента подигла велика прашина, а осумњичени за ово кривично дјело је ухапшен.
Ипак, аутомобил је након паљења постао велика атракција за млађу публику која прати јутјубера. На друштвеној мрежи Тик Ток почели су да се шире снимци на којима су се многи похвалили како су покрали дијелове из запаљеног возила, а неки су одлучили да опрему ставе и на огласе.
У питању су гумене патоснице које нису изгорјеле, дијелови седишта, маске и пластика, као и ознаке аутомобила.
Поводом свега се огласио и Бака Прасе који је открио да ништа није затекао када је отишао до свог аутомобила.
"Отишао сам да провјерим да ли је у Брабусу остало нешто од мојих ствари и није остало ништа. Покупили су све као шакали, као лешинари да су расчеречили онај ауто. Нека дјеца су се исјекла на стакло и завршила у Ургентном, баш пакао", рекао је јутјубер,преноси Информер.
