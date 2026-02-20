Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

Извор:
СРНА
20.02.2026
07:50
Тужилаштва у Црној Гори евидентирала су током прошле године 50 жртава трговине људима, од тога малољетних 18 дјечака и исто толико дјевојчица, наведено је у нацрту извјештаја УН-у Владе Црне Горе.
У Нацрту Другог периодичног извјештаја Комитету за економска, социјална и културна права УН-а наведено је да је ријеч о 26 мушкараца и 24 жене.
"Током 2025. године покренут је значајан број поступака против физичких и правних лица укључених у ове криминалне активности. Формирано је 27 предмета против 32 физичка и три правна лица, донијето је 20 наредби о спровођењу истраге против 23 лица и подигнута је 21 оптужница против 25 лица", наведено је у овом документу.
Најприсутнији облик експлоатације у Црној Гори и даље је принудно просјачење, које погађа највећи број жртава, док су забиљежени и случајеви радне и сексуалне експлоатације.
"Доминантно присутан облик експлоатације је принудно просјачење са укупно идентификованих 28 жртава, затим радна експлоатација са 10, сексуална експлоатација са четири и принудни брак са једном идентификованом жртвом", прецизира се у извјештају Владе Црне Горе.
