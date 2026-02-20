Logo
Афричка свињска куга потврђена у БиХ

20.02.2026

07:47

Коментари:

0
Фото: Pexels

На сједници Општинског вијећа Бусоваче расправљало се о појави афричке свињске куге (АСК) на подручју општине.

Начелник општине, Асим Мекић, потврдио је да су лабораторијски налази узорака угинулих дивљих свиња били позитивни на вирус АСК, јавља Радио Бусовача.

Посебну забринутост изазвало је откриће да су лешеви заражених животиња пронађени у шумама изнад главних водозахвата, кључних за опскрбу водом општине. Иако вирус није опасан за људе, распадање у близини водотокова може представљати санитарни проблем због могућег развоја бактерија и контаминације околине.

Илу-бебе-280925

Друштво

У Српској рођено 25 беба

На сједници је истакнуто да је ситуација сложенија него што се првобитно процјењивало те да захтијева координиран и хитан ангажман свих надлежних служби. Ветеринарске службе и ловачка друштва већ подузимају мјере на терену, а планира се и додатна заштита како би се спријечило ширење вируса. Вирус АСК познат је по својој отпорности и може дуго остати активан у природи.

Грађани се позивају да избјегавају кретање шумским подручјима изнад водозахвата, да пријаве сваки уочени леш или сумњиво понашање животиња надлежним службама те да прате обавијести јавног комуналног подузећа о исправности воде.

Тагови :

Афричка куга свиња

BiH

Коментари (0)
