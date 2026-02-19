Да ли се боје свог народа? Никшић и Конаковић побјегли у Бањалуку да потпишу споразум

Извор:
АТВ
19.02.2026
16:53
Коментари:0
Конаковић, Никшић и њихови партнери "побјегли" су из Сарајева и у Бањалуци потписали споразум о заједничком наступу на Општим изборима 2026. године.
Нагомилано незадовољство народа у другом ентитету, буквално је истјерало "лидере" Социјалдемократске партије, Народа и правде, странке Напријед, Покрета демократске акције те Народног европског савеза који су "мир" потражили у Бањалуци.
Поставља се и питање да ли су се лидери пет "пробосанских" партија скупили у Бањалуци из страха од свог народа или да би провоцирали грађане Српске.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да доласци бошњачких политичких представника из Сарајева у Бањалуку представљају, како је навео, покушај тражења политичког спаса у Републици Српској.
Република Српска
Додик поручио сарајевским политичарима: Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа
Ипак, за Никшића је све ово само "случајност".
"На питање да ли је ово "бјежање од одговорности од проблема у Сарајеву", Никшић је казао да је прво он био на путу, па онда Конаковић, па да због тога нису успјели раније, да је случајно то данас.
На питање да ли им је неугодно да се говори о изборима седам дана након несреће, Никшић је казао да то нема везе једно с другим, да се несреће дешавају, али да је ова злоупотријебљена у политичке сврхе.
"Несрећа је ненадокнадива, али да смо ми дошли ту спрати крв, не заслужује коментар. Не желим да се скрнави спомен на тог младића, али живот ту не стаје", истакао је Никшић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму