Додик поручио сарајевским политичарима: Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа

- Као предратни комунисти, бјежите у илегалу у иностранство да бисте се сакрили од свог народа - написао је Додик на свом Икс налогу.

Каже да долазе да немире са улица Сарајева пренесете на улице Бањалуке.

- Долазите на први дан рамазана, показујући да вам није стало до Бошњака, већ до хаоса у коме бисте сачували своје фотеље. С таквим намјерама нисте добро дошли. Заслужујете "уааа" и звиждуке - пише Додик.

Истиче да Републику Српску не могу испровоцирати "шибицарским триковима".

- Колико год да прижељкујете немире, бићете дочекани и испраћени у миру. А, на крају ће бити гдје сте били - нигдје, шта сте радили - ништа - каже Додик.