Додик поручио сарајевским политичарима: Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа

Пропали политичари из Сарајева, Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа, покриће за ваш аматеризам, нити извор на коме ћете опрати крв људи из Јабланице, Тузле, Сарајева, страдалих због ваше неспособности и бахатости, навео је предсједник СНСД Милорад Додик.
- Као предратни комунисти, бјежите у илегалу у иностранство да бисте се сакрили од свог народа - написао је Додик на свом Икс налогу.
Каже да долазе да немире са улица Сарајева пренесете на улице Бањалуке.
- Долазите на први дан рамазана, показујући да вам није стало до Бошњака, већ до хаоса у коме бисте сачували своје фотеље. С таквим намјерама нисте добро дошли. Заслужујете "уааа" и звиждуке - пише Додик.
Истиче да Републику Српску не могу испровоцирати "шибицарским триковима".
- Колико год да прижељкујете немире, бићете дочекани и испраћени у миру. А, на крају ће бити гдје сте били - нигдје, шта сте радили - ништа - каже Додик.
Пропали политичари из Сарајева, Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа, покриће за ваш аматеризам, нити извор на коме ћете опрати крв људи из Јабланице, Тузле, Сарајева, страдалих због ваше неспособности и бахатости.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 19, 2026
Као предратни комунисти, бјежите у илегалу у…
